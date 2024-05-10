İbrahim Erkal aramızdan ayrılalı 7 yıl oldu… Eşi Filiz Erkal’dan paylaşımlar peş peşe geldi! Sadece 12 gün görebildiği kızı Elif Su kocaman oldu!

İBRAHİM ERKAL, ÖLÜMÜNÜN 7'NCİ YIL DÖNÜMÜNDE ŞARKILARIYLA ANILDI

"Canısı", "De Get Yalan Dünya" ve "Çare Gelmez" gibi birçok unutulmaz esere imza atan şarkıcı İbrahim Erkal, 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti.

7 yıl önce hayatını kaybeden sanatçı İbrahim Erkal için düzenlenen anma programında, Erkal'ın anısına çıkarılan "Hürmet" isimli albümde yer alan sanatçılar Serkan Kaya, Ceylan, Zehra, Kafadar Grubu, Irmak Arıcı, Sufle ve Aydilge sevilen şarkıları seslendirdi.