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  • İbrahim Erkal sadece 12 gün görebilmişti... İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü! İşte ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın küçük kızı Elif Su...

sadece 12 gün görebilmişti... büyüdü! İşte ünlü şarkıcı ...

Şarkıları ile bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı çok genç yaşta sevenlerine veda eden isimlerden. İbrahim Erkal'ın 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmesi tüm 'yi yasa boğmuştu. İbrahim Erkal'ın ani gidişi hayranlarını acıya boğmuş, ardından gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı. Unutulmayan şarkıların sahibi İbrahim Erkal'ın ölümünün üzerinden 2 yıl geçti. Hayran kitlesi tarafından çok sevilen 3 çocuk babası İbrahim Erkal vefat ettiğinde en küçük kızı henüz 12 günlüktü. Ardından onunla çekilmiş fotoğrafları kalan Elif Su büyüdü. 2 buçuk yaşındaki 'nun annesi ile çekilen fotoğrafları sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su ve sizin için derlediğimiz diğer ...

Giriş Tarihi: 10.12.2019 12:33 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 12:47
İbrahim Erkal sadece 12 gün görebilmişti... İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü! İşte ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın küçük kızı Elif Su...

Şarkıları ile bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı çok genç yaşta sevenlerine veda eden isimlerden. İbrahim Erkal'ın 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmesi tüm 'yi yasa boğmuştu. İbrahim Erkal'ın ani gidişi hayranlarını acıya boğmuş, ardından gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı. Unutulmayan şarkıların sahibi İbrahim Erkal'ın ölümünün üzerinden 2 yıl geçti. Hayran kitlesi tarafından çok sevilen 3 çocuk babası İbrahim Erkal vefat ettiğinde en küçük kızı henüz 12 günlüktü. Ardından onunla çekilmiş fotoğrafları kalan Elif Su büyüdü. 2 buçuk yaşındaki 'nun annesi ile çekilen fotoğrafları sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su ve sizin için derlediğimiz diğer ...

İbrahim Erkal sadece 12 gün görebilmişti... İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü! İşte ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın küçük kızı Elif Su...

EMİNE ÜN VE DURU

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İbrahim Erkal sadece 12 gün görebilmişti... İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü! İşte ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın küçük kızı Elif Su...
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İbrahim Erkal sadece 12 gün görebilmişti... İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü! İşte ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın küçük kızı Elif Su...

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

İbrahim Erkal sadece 12 gün görebilmişti... İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü! İşte ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın küçük kızı Elif Su...
İbrahim Erkal sadece 12 gün görebilmişti... İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü! İşte ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın küçük kızı Elif Su...

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

İbrahim Erkal sadece 12 gün görebilmişti... İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü! İşte ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın küçük kızı Elif Su...
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