İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza arasında büyük kriz! Hızını alamayan İbrahim Kutluay’dan ’arsız’ göndermesi!

Giriş Tarihi: 25.05.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 11:17

Sosyetik Edvina Sponza uğruna Demet Şener ile 12 yıllık evliliğini sonlandıran eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, özel hayatındaki gelişmeler ile gündemden düşmüyor. Edvina Sponza ile sayısız kez ayrılıp barışan İbrahim Kutluay, yine bir krizin patlak verdiğinin sinyallerini sosyal medya hesabından verdi. Instagram'dan sosyetik aşkını silen Kutluay, yaptığı paylaşım ile takipçilerini şaşkına çevirdi. "Affedilmeye alışmış insanlar arsızlaşıyor, çok net!" sözlerini Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınlayan İbrahim Kutluay, Edvina Sponza'ya olay bir göndermede bulundu. İşte İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza arasındaki yeni krizin detayları...