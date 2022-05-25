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Haberler Galeri İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza arasında büyük kriz! Hızını alamayan İbrahim Kutluay'dan 'arsız' göndermesi!
Giriş Tarihi: 25.05.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 11:17

İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza arasında büyük kriz! Hızını alamayan İbrahim Kutluay'dan 'arsız' göndermesi!

Sosyetik Edvina Sponza uğruna Demet Şener ile 12 yıllık evliliğini sonlandıran eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, özel hayatındaki gelişmeler ile gündemden düşmüyor. Edvina Sponza ile sayısız kez ayrılıp barışan İbrahim Kutluay, yine bir krizin patlak verdiğinin sinyallerini sosyal medya hesabından verdi. Instagram'dan sosyetik aşkını silen Kutluay, yaptığı paylaşım ile takipçilerini şaşkına çevirdi. "Affedilmeye alışmış insanlar arsızlaşıyor, çok net!" sözlerini Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınlayan İbrahim Kutluay, Edvina Sponza'ya olay bir göndermede bulundu. İşte İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza arasındaki yeni krizin detayları...

İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza arasında büyük kriz! Hızını alamayan İbrahim Kutluay’dan ’arsız’ göndermesi!

Demet Şener ile 12 yıllık evliliğini Edvina Sponza uğruna bitiren İbrahim Kutluay, yaşadığı çalkantılı ilişkisi ile gündemden düşmüyor.

İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza arasında büyük kriz! Hızını alamayan İbrahim Kutluay’dan ’arsız’ göndermesi!

Magazin dünyasının en çok ayrılıp barışma rekorunu ellerinde bulunduran Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay arasında yine büyük bir kriz patlak verdi.

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İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza arasında büyük kriz! Hızını alamayan İbrahim Kutluay’dan ’arsız’ göndermesi!

Daha birkaç hafta öncesinde romantik pozlarını sosyal medyada paylaşan ikilinin, evlilik kararı aldığı da iddia edilmişti.

İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza arasında büyük kriz! Hızını alamayan İbrahim Kutluay’dan ’arsız’ göndermesi!

Ancak yıllardır yılan hikayesine dönen ilişkileriyle gündem olan ikili, yine şiddetli bir tartışmaya tutuştu.

İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza arasında büyük kriz! Hızını alamayan İbrahim Kutluay’dan ’arsız’ göndermesi!

Dedikodulara göre bu krizin nedeni de sosyetik güzelin aşırı kıskançlığıydı.

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