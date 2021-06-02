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Haberler Galeri İbrahim Kutluay'dan yılın aşk basketi! İbrahim Kutluay'ın yeni aşkı ünlü YouTuber çıktı!
Giriş Tarihi: 02.06.2021 07:53 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 07:57

'dan yılın aşk basketi! ünlü çıktı!

Eski milli basketbolcu 'ın, uğruna eşinden boşandığı ile beş yıllık (bilinen!) büyük aşkının kesin olarak bittiğini yazarı duyurdu. Son dönemde bir dargın bir barışık olan İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza'nın ayrılıklarının bu defa kesin olmasının sebep ise İbrahim Kutluay'ın yeni bir aşka yelkan açmış olması. Bülent Cankurt'un yine köşesinde açıkladığı yılın aşk bombasına göre İbrahim Kutluay gönlünü ünlü 'a kaptırdı. İbrahim Kutluay'dan yılın aşk basketi olarak yorumlanan sürpriz ilişki oldukça ses getirecek. İşte ...

BÜLENT CANKURT
İbrahim Kutluay'dan yılın aşk basketi! İbrahim Kutluay'ın yeni aşkı ünlü YouTuber çıktı!

Hatırlarsınız… İbrahim-Demet Kutluay çiftinin 11 yıllık evliliklerinin bitmek üzere olduğunu, tüm Türkiye 12 Ekim 2016'da bu köşeden öğrenmişti.

İbrahim Kutluay'dan yılın aşk basketi! İbrahim Kutluay'ın yeni aşkı ünlü YouTuber çıktı!

Eski milli basketbolcu 'ın, uğruna eşinden boşandığı ile beş yıllık (bilinen!) büyük aşkının bittiğini de ilk benden öğrenin...

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İbrahim Kutluay'dan yılın aşk basketi! İbrahim Kutluay'ın yeni aşkı ünlü YouTuber çıktı!

Hoş, şimdiye kadar kaç kez ayrılıp barıştıklarını kendilerinin bile unuttuğu Kutluay ile Sponza'nın önceki hafta yine ayrıldıklarını duymuş, her zamanki gibi yine öpüşüp-barışırlar diye yazmamıştım.

İbrahim Kutluay'dan yılın aşk basketi! İbrahim Kutluay'ın yeni aşkı ünlü YouTuber çıktı!

Ancak bu seferki kesin gibi! Çünkü kulislerdeki TOP 10'da bir numaralı dedikodu; 'ın kalbini yeni bir aşka açtığı…

İbrahim Kutluay'dan yılın aşk basketi! İbrahim Kutluay'ın yeni aşkı ünlü YouTuber çıktı!

'ın gönlünün yeni sultanı da tanıdık bir isim: Ünlü ve aşçı .

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