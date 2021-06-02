İbrahim Kutluay'dan yılın aşk basketi! İbrahim Kutluay'ın yeni aşkı ünlü YouTuber çıktı!

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın, uğruna eşinden boşandığı Edwina Sponza ile beş yıllık (bilinen!) büyük aşkının kesin olarak bittiğini GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt duyurdu. Son dönemde bir dargın bir barışık olan İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza'nın ayrılıklarının bu defa kesin olmasının sebep ise İbrahim Kutluay'ın yeni bir aşka yelkan açmış olması. Bülent Cankurt'un yine köşesinde açıkladığı yılın aşk bombasına göre İbrahim Kutluay gönlünü ünlü YouTuber'a kaptırdı. İbrahim Kutluay'dan yılın aşk basketi olarak yorumlanan sürpriz ilişki oldukça ses getirecek. İşte İbrahim Kutluay'ın yeni sevgilisiİdil Yazar...