İbrahim Tatlıses'e veliaht gösterilmişti... Küçük İbo şimdi 37 yaşında... Küçük İbo'yu siz bir de şimdi görün!

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterildiğinde henüz çocuk yaştaydı Küçük İbo. Yanık sesi, sevimli halleri ile kısa sürede Türkiye'nin en meşhur isimlerinden biri haline gelen Küçük İbo şimdilerde ne yapıyor?