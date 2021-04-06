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Haberler Galeri Küçük İbo yıllar sonra ortaya çıktı! Yanık sesli sevimli Küçük İbo'yu siz bir de şimdi görün!
Giriş Tarihi: 05.04.2021 09:15 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 09:56

yıllar sonra ortaya çıktı! Yanık sesli sevimli Küçük İbo'yu siz bir de şimdi görün!

İmparator lakaplı 'in tahtına aday gösterildiğinde henüz çocuk yaştaydı . Yanık sesi, sevimli halleri ile kısa sürede 'nin en meşhur isimlerinden biri haline gelen Küçük İbo şimdilerde ne yapıyor? Bir dönem yayında 'ın kucağına oturmasıyla da çok konuşulan Küçük İbo artık 37 yaşında... Hızla şöhret basamaklarını çıkan Küçük İbo'nun ünü çocukluk halinden delikanlılık dönemine geçişte bir anda son buldu. Ortadan kaybolan Küçük İbo, şimdilerde sahne alsa da eski şöhreti kalmadı. Son olarak programına konuk olan Küçük İbo'yu görenler tanımakta zorlandı. İşte bir dönemin çocuk yıldızı ...

Küçük İbo yıllar sonra ortaya çıktı! Yanık sesli sevimli Küçük İbo'yu siz bir de şimdi görün!

İmparator lakaplı 'in tahtına aday gösterildiğinde henüz çocuk yaştaydı . Yanık sesi, sevimli halleri ile kısa sürede 'nin en meşhur isimlerinden biri haline gelen Küçük İbo şimdilerde ne yapıyor?

Küçük İbo yıllar sonra ortaya çıktı! Yanık sesli sevimli Küçük İbo'yu siz bir de şimdi görün!

Bir dönem yayında 'ın kucağına oturmasıyla da çok konuşulan artık 37 yaşında...

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Küçük İbo yıllar sonra ortaya çıktı! Yanık sesli sevimli Küçük İbo'yu siz bir de şimdi görün!

Hızla şöhret basamaklarını çıkan 'nun ünü çocukluk halinden delikanlılık dönemine geçişte bir anda son buldu.

Küçük İbo yıllar sonra ortaya çıktı! Yanık sesli sevimli Küçük İbo'yu siz bir de şimdi görün!

Ortadan kaybolan , şimdilerde sahne alsa da eski şöhreti kalmadı.

Küçük İbo yıllar sonra ortaya çıktı! Yanık sesli sevimli Küçük İbo'yu siz bir de şimdi görün!

Son olarak programına konuk olan 'yu görenler tanımakta zorlandı. İşte bir dönemin çocuk yıldızı .

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