HaberlerGaleriKüçük İbo yıllar sonra ortaya çıktı! Yanık sesli sevimli Küçük İbo'yu siz bir de şimdi görün!
Giriş Tarihi: 05.04.2021 09:15Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 09:56
Küçük İbo yıllar sonra ortaya çıktı! Yanık sesli sevimli Küçük İbo'yu siz bir de şimdi görün!
İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterildiğinde henüz çocuk yaştaydı Küçük İbo. Yanık sesi, sevimli halleri ile kısa sürede Türkiye'nin en meşhur isimlerinden biri haline gelen Küçük İbo şimdilerde ne yapıyor? Bir dönem yayında Hülya Avşar'ın kucağına oturmasıyla da çok konuşulan Küçük İbo artık 37 yaşında... Hızla şöhret basamaklarını çıkan Küçük İbo'nun ünü çocukluk halinden delikanlılık dönemine geçişte bir anda son buldu. Ortadan kaybolan Küçük İbo, şimdilerde sahne alsa da eski şöhreti kalmadı. Son olarak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Küçük İbo'yu görenler tanımakta zorlandı. İşte bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo'nun son hali...