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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'in 13 yaşındaki oyuncu Beren Gökyıldız'a yaptığı kilo eleştirisi tepki çekti! 'Bu zorbalıktır, ayıptır...'
Giriş Tarihi: 12.07.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 10:42

İbrahim Tatlıses'in 13 yaşındaki oyuncu Beren Gökyıldız'a yaptığı kilo eleştirisi tepki çekti! 'Bu zorbalıktır, ayıptır...'

"Kocamın Ailesi" dizisiyle 4 yaşında setlere adım atan çocuk oyuncu Beren Gökyıldız, ardı ardına çektiği dizi ve filmlerle şöhreti yakaladı. Şimdilerde 13 yaşında olan Gökyıldız, yıllar içindeki değişimi ile sık sık gündeme geliyor. Son olarak hafta içi her gün yayınlanan bir dizi ile ekranlara dönen Beren Gökyıldız'a, usta sanatçı İbrahim Tatlıses'ten şaşırtan bir uyarı geldi. Oyuncuya "5-6 kilo vermen gerek…" diyerek eleştirilerde bulunan İbrahim Tatlıses, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

İbrahim Tatlıses’in 13 yaşındaki oyuncu Beren Gökyıldız’a yaptığı kilo eleştirisi tepki çekti! ’Bu zorbalıktır, ayıptır...’

Çocuk yaşta setlerle tanışan oyuncu Beren Gökyıldız, rol aldığı projelerle adını geniş bir kitleye duyurmuştu. "Kocamın Ailesi", "Anne" ve "Bizim Hikaye" gibi pek çok işte boy gösteren genç oyuncu, şimdilerde "Yeşil Vadi'nin Kızı" ile seyirci karşısına çıkıyor.

İbrahim Tatlıses’in 13 yaşındaki oyuncu Beren Gökyıldız’a yaptığı kilo eleştirisi tepki çekti! ’Bu zorbalıktır, ayıptır...’

Başarılı oyunculuğuyla sık sık dikkatleri üzerine çeken Gökyıldız, yıllar içindeki değişimiyle de magazin gündemine gelmeyi başarıyor.

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İbrahim Tatlıses’in 13 yaşındaki oyuncu Beren Gökyıldız’a yaptığı kilo eleştirisi tepki çekti! ’Bu zorbalıktır, ayıptır...’

Beren Gökyıldız'ın son haline usta sanatçı İbrahim Tatlıses'ten şaşırtan bir uyarı geldi.

İbrahim Tatlıses’in 13 yaşındaki oyuncu Beren Gökyıldız’a yaptığı kilo eleştirisi tepki çekti! ’Bu zorbalıktır, ayıptır...’

Beren Gökyıldız'a "5/6 kilo vermesi gerek kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek" diyen Tatlıses, şunları dile getirdi:

İbrahim Tatlıses’in 13 yaşındaki oyuncu Beren Gökyıldız’a yaptığı kilo eleştirisi tepki çekti! ’Bu zorbalıktır, ayıptır...’

"Yeşil vadinin kızının 5/6 kilo vermesi gerek kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek ben güzel kızımızı Ankara'da profesörün kebap salonunda görmüştüm kebaba düşkünlüğü sürmez inşALLAH abisini dinlerse sevinirim iyi çalışmalar kızım seni izliyorum.!!"

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