İbrahim Tatlıses’in 13 yaşındaki oyuncu Beren Gökyıldız’a yaptığı kilo eleştirisi tepki çekti! ’Bu zorbalıktır, ayıptır...’

Giriş Tarihi: 12.07.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 10:42

"Kocamın Ailesi" dizisiyle 4 yaşında setlere adım atan çocuk oyuncu Beren Gökyıldız, ardı ardına çektiği dizi ve filmlerle şöhreti yakaladı. Şimdilerde 13 yaşında olan Gökyıldız, yıllar içindeki değişimi ile sık sık gündeme geliyor. Son olarak hafta içi her gün yayınlanan bir dizi ile ekranlara dönen Beren Gökyıldız'a, usta sanatçı İbrahim Tatlıses'ten şaşırtan bir uyarı geldi. Oyuncuya "5-6 kilo vermen gerek…" diyerek eleştirilerde bulunan İbrahim Tatlıses, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.