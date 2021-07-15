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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses’in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya’dan yeni paylaşım! Aşkını böyle haykırdı…
Giriş Tarihi: 15.07.2021 06:44 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 06:58

İbrahim Tatlıses’in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya’dan yeni paylaşım! Aşkını böyle haykırdı…

İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya son dakika haberiyle bombayı patlattı! İbrahim Tatlıses, yaptığı programın yanı sıra aşk hayatıyla da sık sık gündem olanlardan. Hayatına giren kadınlar magazin gündeminde geçmişte sıkça yer alan İbrahim Tatlıses gönlünü kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya'ya kaptırmıştı. İbrahim Tatlıses'in 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya ile aşkı doludizgin devam ediyor. İbrahim Tatlıses'in genç sevgilisi Gülçin Karakaya, yeni bir paylaşım yaptı. İbrahim Tatlıses (69) kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya (26) kavuştu. Gülçin bu kareyi "Geldi gönlümün efendisi" notuyla, kalp emojisi koyarak paylaştı.

İbrahim Tatlıses’in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya’dan yeni paylaşım! Aşkını böyle haykırdı…

İbrahim Tatlıses, bir süredir birlikte olduğu Gülçin Karakaya ile ilişkisine tam gaz devam ediyor. Tatlıses, uzakta kaldığı sevgilisine kavuştu. Karakaya da kavuşma anlarını, "Geldi gönlümün efendisi" notuyla kalp emojisi koyarak paylaştı.

İbrahim Tatlıses’in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya’dan yeni paylaşım! Aşkını böyle haykırdı…

Yıllar sonra şov programı ile ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in, geçtiğimiz aylarda genç sevgilisini İstanbul'a götürmediği ve bu nedenle aralarının bozulduğu iddia edilmişti.

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İbrahim Tatlıses’in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya’dan yeni paylaşım! Aşkını böyle haykırdı…

İbrahim Tatlıses'in 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya'dan ayrıldığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

İbrahim Tatlıses’in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya’dan yeni paylaşım! Aşkını böyle haykırdı…

Gülçin Karakaya, İbrahim Tatlıses'i sosyal medyada takip etmeyi bıraktı ve aşk fotoğrafları da silmişti.

İbrahim Tatlıses’in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya’dan yeni paylaşım! Aşkını böyle haykırdı…

İbrahim Tatlıses'in genç sevgilisi Gülçin Karakaya ayrılığı kısa sürdü.

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