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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlı’ya imalı gönderme: Akrabanın akrabaya ettiğini…
Giriş Tarihi: 22.04.2024 19:40 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 20:43

İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlı’ya imalı gönderme: Akrabanın akrabaya ettiğini…

İbrahim Tatlıses ve Ahmet Tatlı'nın arasında yaşananlar günlerdir magazin gündeminde yer alıyor. Torunu Mert Tatlıses'e açtığı davayı kazanan şarkıcı İbrahim Tatlıses'e, oğlu Ahmet Tatlıses'ten bir tepki daha geldi. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile büyük oğlu Ahmet Tatlıses arasında sular durulmuyor. Bugün İbrahim Tatlıses, sosyal medya paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine topladı. İşte İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı'yı hedef alan o paylaşımı!

İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlı’ya imalı gönderme: Akrabanın akrabaya ettiğini…

İdo Tatlı, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 çocuğu olan Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı ile son yıllarda yıldızı bir türlü barışmıyor.

İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlı’ya imalı gönderme: Akrabanın akrabaya ettiğini…

İbrahim Tatlıses, oğlunun zehir zemberek sözlerinin ardından TV8'de Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın sunumuyla ekranlara gelen 'Aramızda Kalmasın' programına açıklama yaparak; "Ahmet, bana 'akli melekeleri yerinde değildir' diyerek iftira attı.

İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlı'ya imalı gönderme: Akrabanın akrabaya ettiğini…

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İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlı’ya imalı gönderme: Akrabanın akrabaya ettiğini…

'Sağlamdır' raporu almak için beş tane hastane dolaştım. Hepsi, 'akıl sağlığı yerindedir' raporu verdi. Yetinmedim, bir de adli tıptan rapor aldım. Hakim, 'Akıl sağlığı yerinde değilse, bin 500 şarkıyı nasıl ezbere okuyor?' dedi. Ahmet şimdi görecek! Baba-oğul ilişkisi nasılmış, görecek. Bodrum'da verdiğim dört evi de kendisinden alacağım. Evlatlıktan reddedemiyorum, ama reddi miras yapacağım. Artık yok öyle beleşten bir hayat! Bundan sonra babalık neymiş, görecek gününü!" demişti.

İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlı’ya imalı gönderme: Akrabanın akrabaya ettiğini…

İBRAHİM TATLISES'TEN İMALI PAYLAŞIM!

Yaşananlardan sonra İbrahim Tatlıses, bugün sosyal medyada bir paylaşım yaparak oğlu Ahmet Tatlı'yı hedef aldı.

İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlı’ya imalı gönderme: Akrabanın akrabaya ettiğini…

"BAZILARINDAN ŞİKAYETÇİYİM"

İbrahim Tatlıses paylaşımında eski bir videosunu paylaşarak, "Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile etmezmiş. Ama bazılarından şikayetçiyim. Akrabalarla iftihar ediyorum ama bazıları var ki etmiyorum! Kendilerine çekidüzen versinler diyorum" dedi.

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