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Haberler Galeri İddialı pozlarıyla olay yaratan Hadise'den flaş photoshop itirafı! Doğallık çağrısı yapan Hadise'nin itirafı ortalığı karıştırdı...

İddialı pozlarıyla olay yaratan 'den flaş itirafı! Doğallık çağrısı yapan Hadise'nin itirafı ortalığı karıştırdı...

Ünlü şarkıcı , oyuncu ile yaşadığı aşkla uzun süredir gündemden düşmüyor. Kaan Yıldırım'la bir dargın bir barışık ilişki sürdüren Hadise, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Özellikle son dönemde ''ın öncüsü olan ve sık sık hallerini yayınlayan ünlü popçu, flaş bir itirafta bulundu. Güzelliğiyle hayranlarını büyüleyen Hadise, yaptığı '' itirafıyla sosyal medyaya damga vurdu. İşte Hadise'nin o açıklaması...

Giriş Tarihi: 16.03.2021 14:32 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 15:25
İddialı pozlarıyla olay yaratan Hadise'den flaş photoshop itirafı! Doğallık çağrısı yapan Hadise'nin itirafı ortalığı karıştırdı...

Ünlü şarkıcı , oyuncu ile yaşadığı aşkla uzun süredir gündemden düşmüyor. Kaan Yıldırım'la bir dargın bir barışık ilişki sürdüren Hadise, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

İddialı pozlarıyla olay yaratan Hadise'den flaş photoshop itirafı! Doğallık çağrısı yapan Hadise'nin itirafı ortalığı karıştırdı...

Özellikle son dönemde ''ın öncüsü olan ve sık sık hallerini yayınlayan ünlü popçu, flaş bir itirafta bulundu.

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İddialı pozlarıyla olay yaratan Hadise'den flaş photoshop itirafı! Doğallık çağrısı yapan Hadise'nin itirafı ortalığı karıştırdı...

, "Fotoşop seven biri değilim. Minimal bir yapıyorum. 35 yaşında bir kadınım, her şeyimle kendimi seviyorum. Kırışıklıklar ve yüzümüzde yorgunluklar da görünecektir" dedi.

İddialı pozlarıyla olay yaratan Hadise'den flaş photoshop itirafı! Doğallık çağrısı yapan Hadise'nin itirafı ortalığı karıştırdı...

Fotoğraflarına uyguladığını itiraf eden 'nin bu sözleri sosyal medyaya damga vurdu.

İddialı pozlarıyla olay yaratan Hadise'den flaş photoshop itirafı! Doğallık çağrısı yapan Hadise'nin itirafı ortalığı karıştırdı...

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda doğallığını gözler önüne seren 35 yaşındaki , "Herkese merhaba... Geçen hafta başlattığım #makyajsızpazartesi challenge'ı bugün devam ettirmek istiyorum. Bugün meydan okumak istediğim isimler; Şükran Ovalı, Tülin Şahin, Ezgi Mola ve Derya Açıkgöz. Sizden beklediğim şey şu; bir fotoğraf veya video yüklemeniz, bunu #makyajsızpazartesi hashtag'i ile sosyal medyanıza yükleyip, başka birisine meydan okumanız. Haydi, siz de benimle aynı şeyi yapın. Bekliyorum" diyerek '' akımının öncülüğünü başlatmıştı.

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