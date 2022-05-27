İhanet ifşa oldu! Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay’ın paylaşımları hiçbir sır gizli kalmaz dedirtti!

Giriş Tarihi: 27.05.2022 07:41 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 07:42

İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza'nın aşkıyla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı! Çift, geçen hafta sosyal medyada aşklarının 10. yılını kutladıklarını belirten bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım; Demet Şener'in eşi Kutluay'a, 2016'da "Aldatıldım" diyerek açtığı boşanma davasını akla getirdi. Böylece yapılan paylaşım; Kutluay'ın eşi Demet Şener'i boşanmalarından dört yıl önce aldatmaya başladığını ispatlamış oldu. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay'ı kaleme aldı. İşte o yazı…