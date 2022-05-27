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Haberler Galeri İhanet ifşa oldu! Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay’ın paylaşımları hiçbir sır gizli kalmaz dedirtti!
Giriş Tarihi: 27.05.2022 07:41 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 07:42

İhanet ifşa oldu! Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay’ın paylaşımları hiçbir sır gizli kalmaz dedirtti!

İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza'nın aşkıyla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı! Çift, geçen hafta sosyal medyada aşklarının 10. yılını kutladıklarını belirten bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım; Demet Şener'in eşi Kutluay'a, 2016'da "Aldatıldım" diyerek açtığı boşanma davasını akla getirdi. Böylece yapılan paylaşım; Kutluay'ın eşi Demet Şener'i boşanmalarından dört yıl önce aldatmaya başladığını ispatlamış oldu. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay'ı kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT
İhanet ifşa oldu! Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay’ın paylaşımları hiçbir sır gizli kalmaz dedirtti!

Onlarca kez ayrılıp barışan İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza yine ayrıldı. Ancak İbrahim Kutlay, ilk kez ayrılığın ardından bir paylaşım yapıp Edwina Sponza için "Affedilmeye alışmış insanlar arsızlaşıyor çok net" diye yazdı.

İhanet ifşa oldu! Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay’ın paylaşımları hiçbir sır gizli kalmaz dedirtti!

Hatta sosyal medyada birbirlerini takibi de bıraktılar.

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İhanet ifşa oldu! Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay’ın paylaşımları hiçbir sır gizli kalmaz dedirtti!

Bu sözlerin üzerine artık ipler tamamen koptu galiba diye düşünürken öğrendim ki, yine barışmışlar.

İhanet ifşa oldu! Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay’ın paylaşımları hiçbir sır gizli kalmaz dedirtti!

Üç gün önce ayrılan ikili, sanki hiçbir şey olmamış gibi dün aşka devam kararı aldı.

İhanet ifşa oldu! Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay’ın paylaşımları hiçbir sır gizli kalmaz dedirtti!

Bu arada müzmin aşıkların ayrılmadan önce sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflara tekrar göz atarken bir detay dikkatimi çekti.

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