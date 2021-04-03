İki ay önce anne olan Buse Varol fit halleriyle göz kamaştırdı! Alişan'ın eşi Buse Varol'un bahçe pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

Ünlü şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol, Mayıs 2018'de görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. İlk çocukları Burak'ı 2019 yılında dünyaya getiren Buse Varol, ikinci bebeğini iki ay önce kucağına aldı.