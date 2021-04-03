HaberlerGaleriİki ay önce anne olan Buse Varol fit halleriyle göz kamaştırdı! Alişan'ın eşi Buse Varol'un bahçe pozları beğeni yağmuruna tutuldu!
Giriş Tarihi: 03.04.2021 15:27Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 15:33
İki ay önce anne olan Buse Varol fit halleriyle göz kamaştırdı! Alişan'ın eşi Buse Varol'un bahçe pozları beğeni yağmuruna tutuldu!
Ünlü şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol, Mayıs 2018'de görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. İlk çocukları Burak'ı 2019 yılında dünyaya getiren Buse Varol, ikinci bebeğini iki ay önce kucağına aldı. İkinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan Buse Varol ve Alişan, sosyal medya hesaplarından çocuklarıyla sık sık paylaşım yapıyor. İki ay önce doğum yapan Buse Varol, son olarak güzel havanın tadını çıkardığı bahçe pozlarını Instagram'dan yayınladı. Taze annenin fit hallerine kısa sürede binlerce beğeni yağdı.