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Haberler Galeri İki ay önce anne olan Buse Varol fit halleriyle göz kamaştırdı! Alişan'ın eşi Buse Varol'un bahçe pozları beğeni yağmuruna tutuldu!
Giriş Tarihi: 03.04.2021 15:27 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 15:33

İki ay önce anne olan fit halleriyle göz kamaştırdı! 'ın eşi 'un bahçe pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu , Mayıs 2018'de görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. İlk çocukları Burak'ı 2019 yılında dünyaya getiren , ikinci bebeğini iki ay önce kucağına aldı. İkinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan Buse Varol ve Alişan, sosyal medya hesaplarından çocuklarıyla sık sık paylaşım yapıyor. İki ay önce doğum yapan Buse Varol, son olarak güzel havanın tadını çıkardığı bahçe pozlarını Instagram'dan yayınladı. Taze annenin fit hallerine kısa sürede binlerce beğeni yağdı.

İki ay önce anne olan Buse Varol fit halleriyle göz kamaştırdı! Alişan'ın eşi Buse Varol'un bahçe pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu , Mayıs 2018'de görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. İlk çocukları Burak'ı 2019 yılında dünyaya getiren , ikinci bebeğini iki ay önce kucağına aldı.

İki ay önce anne olan Buse Varol fit halleriyle göz kamaştırdı! Alişan'ın eşi Buse Varol'un bahçe pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

İkinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ve , sosyal medya hesaplarından çocuklarıyla sık sık paylaşım yapıyor.

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İki ay önce anne olan Buse Varol fit halleriyle göz kamaştırdı! Alişan'ın eşi Buse Varol'un bahçe pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

İkinci kızını iki ay önce kucağına alan , son olarak güzel havayı fırsat bildi ve soluğu temiz hava almakta buldu.

İki ay önce anne olan Buse Varol fit halleriyle göz kamaştırdı! Alişan'ın eşi Buse Varol'un bahçe pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

Bahçesinde pozlar veren Varol, fit halleriyle göz kamaştırdı.

İki ay önce anne olan Buse Varol fit halleriyle göz kamaştırdı! Alişan'ın eşi Buse Varol'un bahçe pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

Kısa sürede doğum kilolarından kurtulduğu görülen güzel oyuncunun peş peşe paylaştığı kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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