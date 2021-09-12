Giriş Tarihi: 12.09.2021 16:00Güncelleme Tarihi: 12.09.2021 16:06
İki çocuk annesi Çağla Şıkel'den bikinili yaza veda pozu! Çağla Şıkel düzgün fiziği ile hayran bıraktı!
Tescilli güzel Çağla Şıkel, podyumların ve ekranların aranan yüzleri arasında yer alıyor. Youtube'da da içerik üreten ünlü manken Çağla Şıkel, sosyal medya hesabını ise aktif olarak kullanıyor. Yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Çağla Şıkel, tatilde çocukları Kuzey ve Uzay ile birlikte soluğu Çeşme'de almıştı. Yeniden tatil kaçamağı yapan Çağla Şıkel sosyal medya hesabından son sıcak günlerin tadını çıkardığı anları paylaştı. Bikinili pozlarını takipçilerinini beğenisine sunan 42 yaşındaki Çağla Şıkel, hayranlarını mest etti. Son olarak Miss Turkey 2021'de jüri olarak boy gösteren Çağla Şıkel'in bikinili pozlarına beğeni yağdı. İşte Çağla Şıkel'in öne çıkan tatil kareleri...