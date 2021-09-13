Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kim der ki iki çocuk annesi! Çağla Şıkel'den bikinili yaza veda pozu! Düzgün fiziği ile mest etti!
Giriş Tarihi: 13.09.2021 09:07 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 09:12

Kim der ki iki çocuk annesi! Çağla Şıkel'den bikinili yaza veda pozu! Düzgün fiziği ile mest etti!

Tescilli güzel Çağla Şıkel, podyumların ve ekranların aranan yüzleri arasında yer alıyor. Youtube'da da içerik üreten ünlü manken Çağla Şıkel, sosyal medya hesabını ise aktif olarak kullanıyor. Yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Çağla Şıkel, tatilde çocukları Kuzey ve Uzay ile birlikte soluğu Çeşme'de almıştı. Yeniden tatil kaçamağı yapan Çağla Şıkel sosyal medya hesabından son sıcak günlerin tadını çıkardığı anları paylaştı. Bikinili pozlarını takipçilerinini beğenisine sunan 42 yaşındaki Çağla Şıkel, hayranlarını mest etti. Son olarak Miss Turkey 2021'de jüri olarak boy gösteren Çağla Şıkel'in bikinili pozlarına beğeni yağdı. İşte Çağla Şıkel'in öne çıkan tatil kareleri...

Kim der ki iki çocuk annesi! Çağla Şıkel’den bikinili yaza veda pozu! Düzgün fiziği ile mest etti!

Tescilli güzel Çağla Şıkel, podyumların ve ekranların aranan yüzleri arasında yer alıyor.

Kim der ki iki çocuk annesi! Çağla Şıkel’den bikinili yaza veda pozu! Düzgün fiziği ile mest etti!

Geçtiğimiz aylarda Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'la görüntülenen ve aralarında aşk dedikoduları çıkan Çağla Şıkel, konuya açıklık getimiş "Hiç öyle bir şey yok. Kaan'la sadece arkadaşız, aramızda böyle bir şey olma ihtimali bile yok!" demişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kim der ki iki çocuk annesi! Çağla Şıkel’den bikinili yaza veda pozu! Düzgün fiziği ile mest etti!

Youtube'da da içerik üreten ünlü manken Çağla Şıkel, sosyal medya hesabını ise aktif olarak kullanıyor.

Kim der ki iki çocuk annesi! Çağla Şıkel’den bikinili yaza veda pozu! Düzgün fiziği ile mest etti!

Yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Çağla Şıkel, tatilde çocukları Kuzey ve Uzay ile birlikte soluğu Çeşme'de almıştı.

Kim der ki iki çocuk annesi! Çağla Şıkel’den bikinili yaza veda pozu! Düzgün fiziği ile mest etti!

Yeniden tatil kaçamağı yapan Çağla Şıkel sosyal medya hesabından son sıcak günlerin tadını çıkardığı anları paylaştı.

SON DAKİKA