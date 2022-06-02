İkizi Seda’nın ardından Sema da Survivor’a veda etti! Sema Aydemir’in eski eşi ünlü isim çıktı

Survivor'dan elenen Sema yaptığı veda konuşmasında; "Çok zorlu bir Survivor yaşadım, herkes gibi. İkisinde de bu kadar zorlanmamıştım. Bunu biliyorum ki benim 4-5 ayın sonunda kafam gidiyor. Özlem beni vurmaya başlıyor. Pes etme diye kendime söylemiştim. Burası çok duygusal olan insanların yeri olmadığını biliyorum. Çok mutluyum, burada olmaktan, buraya layık görülmekten çok mutluyum. Buradan giderken de ağlayarak da gitmek istemiyorum. Herkesi özleyeceğim. Beni performans birincisi yapan rakiplerime ve Nagihan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.