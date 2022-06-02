Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İkizi Seda'nın ardından Sema da Survivor'a veda etti! Sema Aydemir'in eski eşi ünlü isim çıktı
Giriş Tarihi: 02.06.2022 10:40 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 10:51

İkizi Seda'nın ardından Sema da Survivor'a veda etti! Sema Aydemir'in eski eşi ünlü isim çıktı

Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın ve sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği Survivor All Star 2022'de finale artık sayılı haftalar kaldı.Çemberin git gide daraldığı Survivor'da adadan bir isim daha ayrıldı. Ayşe, Anıl ve Batuhan ile girdiği potadan çıkamayan Sema Aydemir, en az oyu alarak şampiyonluk hayallerine veda etti. Yarışmada performansıyla dikkat çeken yarışmacılarından olan Sema Aydemir, ikizi Seda Ocak'ın ardından yarışmaya veda eden isim oldu. 36 yaşındaki Sema Aydemir, sosyal medyada merak konusu oldu. Survivor Sema'nın oğlu Ali'nin babası bakın kim çıktı. İşte Survivor Sema Aydemir'in eski eşi...

İkizi Seda’nın ardından Sema da Survivor’a veda etti! Sema Aydemir’in eski eşi ünlü isim çıktı

Survivor'da heyecan dolu bir eleme gecesi yaşandı. Tüm hafta boyuna dokunulmazlıkları peş peşe kaybeden kırmızılı takımdan dört ayrı isim potada SMS oylamasına çıktı. Batuhan, Sema, Anıl ve Ayşe'nin aday olduğu potaya veda eden isim Sema Aydemir oldu. İkizi Seda Ocak'ın ardından elenen Sema Aydemir, Survivor hayallerine veda etti. Sosyal medya oldukça merak konusu olan Sema'nın eski eşi ünlü isim çıktı.

İkizi Seda’nın ardından Sema da Survivor’a veda etti! Sema Aydemir’in eski eşi ünlü isim çıktı

Survivor'dan elenen Sema yaptığı veda konuşmasında; "Çok zorlu bir Survivor yaşadım, herkes gibi. İkisinde de bu kadar zorlanmamıştım. Bunu biliyorum ki benim 4-5 ayın sonunda kafam gidiyor. Özlem beni vurmaya başlıyor. Pes etme diye kendime söylemiştim. Burası çok duygusal olan insanların yeri olmadığını biliyorum. Çok mutluyum, burada olmaktan, buraya layık görülmekten çok mutluyum. Buradan giderken de ağlayarak da gitmek istemiyorum. Herkesi özleyeceğim. Beni performans birincisi yapan rakiplerime ve Nagihan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İkizi Seda’nın ardından Sema da Survivor’a veda etti! Sema Aydemir’in eski eşi ünlü isim çıktı

Aydemir, sözlerine; "Burada hep savaşçı ve sert olmaya öyle görünmeye çalıştım. Çünkü duygusallığı kaldıran bir yer değil. Burada tek başıma kalsam bile aylarca yaşayabilecek bir insanım. Takım arkadaşlarımı sizleri özleyeceğim" diye sonlandırdı.

İkizi Seda’nın ardından Sema da Survivor’a veda etti! Sema Aydemir’in eski eşi ünlü isim çıktı

Sema'nın elenmesinin ardından Survivor All Star'da çember artık git gide daraldı.Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada; "Bu haftadan itibaren haftalık takımlar olacak. Takımlarda ikişer kadın olacak. Takımları belirlemek için perşembe günleri konsey yapacağız. Şu an Sema'nın vedası var elbet. Giderken Survivor'ın matematiğini bozmuş oldu" dedi.

İkizi Seda’nın ardından Sema da Survivor’a veda etti! Sema Aydemir’in eski eşi ünlü isim çıktı

Yarışmada başarılı performansıyla dikkat çeken isimlerden olan Sema Aydemir'in özel hayatı sosyal medyada merak konusu oldu.

SON DAKİKA