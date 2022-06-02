İkizi Seda’nın ardından Sema da Survivor’a veda etti! Sema Aydemir’in eski eşi ünlü isim çıktı

Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın ve sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği Survivor All Star 2022'de finale artık sayılı haftalar kaldı.Çemberin git gide daraldığı Survivor'da adadan bir isim daha ayrıldı. Ayşe, Anıl ve Batuhan ile girdiği potadan çıkamayan Sema Aydemir, en az oyu alarak şampiyonluk hayallerine veda etti. Yarışmada performansıyla dikkat çeken yarışmacılarından olan Sema Aydemir, ikizi Seda Ocak'ın ardından yarışmaya veda eden isim oldu. 36 yaşındaki Sema Aydemir, sosyal medyada merak konusu oldu. Survivor Sema'nın oğlu Ali'nin babası bakın kim çıktı. İşte Survivor Sema Aydemir'in eski eşi...