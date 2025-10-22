İlayda Çevik anlattı: Mental olarak yorucu ve yıpratıcı bir süreçti

-Siz kendi hayatınızda hiç büyük bir şey yitirip "bana kalan bu" gibi bir gerçekle hiç yüzleştiniz mi?

Hayır. Kötü bir majör bir durumun hayatıma etki edip tamamen kökten beni ve koşullarımı değiştirdiği açıkçası olmadı. Ama iyi anlamda oldu tabii ki. İstanbul'a gelmem, oyunculuk hayatıma başlamak için, konservatuara hazırlık için, yaşadığım yerden çıkıp ailemle İstanbul'a gelmem gibi böyle hayatımda iyi anlamda majör değişiklikler tabii ki var. Kötülerini yaşamadım çok şükür.