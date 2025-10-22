Giriş Tarihi: 22.10.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 15:40
İlayda Çevik anlattı: Mental olarak yorucu ve yıpratıcı bir süreçti
Yönetmenliğini Ümit Gündoğdu'nun üstlendiği, senaryosu Bektaş Topaloğlu imzası taşıyan; kadrosunda İlayda Çevik, Ferhat Gündoğdu, Cemal Hünal, Burak Sergen, Nefise Karatay, Özgür Emre Yıldırım, Ayşen İnci, Ege Aydan, Melissa Dilber, Barçın Çalış ve Taygun Erkeskin gibi usta isimleri barındıran "Senden Kalan" filmi geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Duygusal yönü güçlü hikayesiyle dikkat çeken filmin vizyon öncesinde İlayda Çevik ile bir araya geldik. Ünlü oyuncu ile filmden, çekim sürecinden ve merak edilenlerinden bahsettik.