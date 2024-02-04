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Haberler Galeri İlginç tesadüf! Kuruluş Osman’ın ünlü oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy’un kızının ismi ne olacak?
Giriş Tarihi: 04.02.2024 08:34 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 08:39

İlginç tesadüf! Kuruluş Osman’ın ünlü oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy’un kızının ismi ne olacak?

Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy, ünlü oyuncu Berk Oktay'la 2022 yılında dünya evine girdi. Mutlu birliktelikleri olan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'dan sevindiren haber geçtiğimiz günlerde gelmişti. Ünlü oyuncu, çocuğunun cinsiyetini "Kız bebeğimiz geliyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun. Bin gün kızım olursa annemin hayatım boyunca ettiği dualar sayesinde olacağını çok iyi biliyordum. Sonra da buna Berk dahil oldu. İkisinin dualarına gönül rahatlığıyla sırtımı yasladım. Kabul olacağını biliyordum" diyerek açıklamıştı. Kızına isim arayışı içinde olan Yıldız Çağrı Atiksoy, yaşadığı ilginç olayı anlattı…

MERVE YURTYAPAN
İlginç tesadüf! Kuruluş Osman’ın ünlü oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy’un kızının ismi ne olacak?

Ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, rol aldığı atv dizisi 'Kuruluş Osman'daki Malhun Hatun karakteriyle adından söz ettiriyor. Diziyle, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Ünlü oyuncu, mesleğindeki başarısını özel hayatına da yansıttı.

İlginç tesadüf! Kuruluş Osman’ın ünlü oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy’un kızının ismi ne olacak?

Oyuncu Berk Oktay ile 10 Eylül 2022 tarihinde Polenezköy'de gerçekleştirdikleri düğünle evlenen Atiksoy, şu sıralar yeni bir heyecan yaşıyor. Çift, ilk bebeklerini büyük bir merakla bekliyor.

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İlginç tesadüf! Kuruluş Osman’ın ünlü oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy’un kızının ismi ne olacak?

Ünlü oyuncu, çocuğunun cinsiyetini "Kız bebeğimiz geliyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun. Bin gün kızım olursa annemin hayatım boyunca ettiği dualar sayesinde olacağını çok iyi biliyordum. Sonra da buna Berk dahil oldu. İkisinin dualarına gönül rahatlığıyla sırtımı yasladım. Kabul olacağını biliyordum" diyerek açıklamıştı.

İlginç tesadüf! Kuruluş Osman’ın ünlü oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy’un kızının ismi ne olacak?

Bir süredir eşiyle birlikte bebekleri için isim arayışında olan Atiksoy, önceki gün ilginç bir rüya gördü. Ünlü oyuncu, etkisinden kurtulamadığı rüyayı şöyle anlattı: "Geçen gece çok tuhaf bir rüya gördüm.

İlginç tesadüf! Kuruluş Osman’ın ünlü oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy’un kızının ismi ne olacak?

Uykumda kulağıma bir isim fısıldandı. Sabah kalktığımda zihnimde sadece o isim vardı. Bu zamana kadar aklımın ucundan geçmeyen, bilmediğim, asla duymadığım, hiç karşılaşmadığım bir isimdi. Kökenini farklılığıyla aramdaki bağı sorguladım. Vakti gelince herkesle paylaşacağım. Sabah uyanıp hemen ismi araştırdım, anlamı da çok etkileyiciydi."

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