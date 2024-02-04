İlginç tesadüf! Kuruluş Osman’ın ünlü oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy’un kızının ismi ne olacak?

Giriş Tarihi: 04.02.2024 08:34
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
08:39
Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy, ünlü oyuncu Berk Oktay'la 2022 yılında dünya evine girdi. Mutlu birliktelikleri olan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'dan sevindiren haber geçtiğimiz günlerde gelmişti. Ünlü oyuncu, çocuğunun cinsiyetini "Kız bebeğimiz geliyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun. Bin gün kızım olursa annemin hayatım boyunca ettiği dualar sayesinde olacağını çok iyi biliyordum. Sonra da buna Berk dahil oldu. İkisinin dualarına gönül rahatlığıyla sırtımı yasladım. Kabul olacağını biliyordum" diyerek açıklamıştı. Kızına isim arayışı içinde olan Yıldız Çağrı Atiksoy, yaşadığı ilginç olayı anlattı…