İlk defa öğrenenler çok şaşırıyor! Yalancı’nın Mehmet’i Salih Bademci meğer eşi ile aynı dizideymiş...

Sevilen oyuncu Salih Bademci'nin eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu ilk defa öğrenenler çok şaşırıyor. Aynı dizide de yer alan Salih Bademci ile eşi İmer Özgün sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu. İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Fikret karakteriyle gönüllere taht kuran yakışıklı oyuncu aynı diziden rol arkadaşı İmer Özgün ile 2015 yılında evlenmişti. İklim adında bir de kızları olan Salih Bademci ile İmer Özgün çifti mutlu evlilikleri ile parmakla gösterilen ünlüler arasında. Şimdilerde Yalancı dizisindeki Mehmet karakteri ile izleyici ile buluşan Salih Bademci'nin kızı İklim ile eğlenceli paylaşımları özellikle büyük beğeni topluyor... İşte Yalancı'nın Mehmet'iSalih Bademci'nin eşi İmer Özgün ve kızı İklim ile mutlu aile pozları...