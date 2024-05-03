Giriş Tarihi: 03.05.2024 14:21
İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan'ın siz bir de gerçek kızı Berfin'i görün... Herkes oyuncu olacak derken!
Oyuncu, yönetmen ve senarist Yılmaz Erdoğan, İnci Taneleri dizisi ile uzun bir zaman sonra ekrana döndü. 56 yaşındaki ödüllü sanatçı Yılmaz Erdoğan İnci Taneleri dizisinde Azem Yücedağ karakterine hayat veriyor. Sosyal medyada ilgi odağı olan Yılmaz Erdoğan'ın özel hayatı markaj altına alındı. Yılmaz Erdoğan'ın 'Bir Demet Tiyatro'da çocuk oyuncu olarak rol alan, 2005 yılında 'Organize İşler' filmi ve 'Çok Güzel Hareketler' programının bir bölümünde kamera karşısına geçen 27 yaşındaki kızı Berfin Erdoğan herkesi ters köşe yaptı. Oyuncu olacağına kesin gözüyle bakılan Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin Erdoğan yeni mesleği ile şaşırttı.