İpek Tanrıyar doğum kilolarını 45 günde verdi! Eski halinden daha da zayıf!

Oyuncu İpek Tanrıyar, 1,5 ay önce ilk bebeğini kucağına aldı. Tanrıyar, kısa sürede doğum kilolarında kurtuldu. Eski formuna dönen İpek Tanrıyar, son halini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, "Doğumdan 45 gün sonra durum bu. Gebelik boyunca 16 kg aldım. Ve şu an hamile kalmadan önceki kilomun da altındayım. Doktorlar, diyetisyenler konuşur. Genetik güler! Tabi normal doğum ve emzirmenin katkısını da unutmayalım" ifadelerini kulandı. İpek Tanrıyar'ın kadın takipçileri ünlü oyuncunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdırdı. İşte İpek Tanrıyar'ın son hali…