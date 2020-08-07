Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İpek Tanrıyar doğum kilolarını 45 günde verdi! Eski halinden daha da zayıf!

kilolarını 45 günde verdi! Eski halinden daha da zayıf!

Oyuncu , 1,5 ay önce ilk bebeğini kucağına aldı. Tanrıyar, kısa sürede kilolarında kurtuldu. Eski formuna dönen İpek Tanrıyar, son halini hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, "Doğumdan 45 gün sonra durum bu. Gebelik boyunca 16 kg aldım. Ve şu an kalmadan önceki kilomun da altındayım. Doktorlar, diyetisyenler konuşur. Genetik güler! Tabi normal doğum ve emzirmenin katkısını da unutmayalım" ifadelerini kulandı. İpek Tanrıyar'ın kadın takipçileri ünlü oyuncunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdırdı. İşte İpek Tanrıyar'ın son hali…

Giriş Tarihi: 07.08.2020 13:38 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 14:18
İpek Tanrıyar doğum kilolarını 45 günde verdi! Eski halinden daha da zayıf!

Oyuncu , 1,5 ay önce ilk bebeğini kucağına aldı. Tanrıyar, kısa sürede kilolarında kurtuldu. Eski formuna dönen İpek Tanrıyar, son halini hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, "Doğumdan 45 gün sonra durum bu. Gebelik boyunca 16 kg aldım. Ve şu an kalmadan önceki kilomun da altındayım. Doktorlar, diyetisyenler konuşur. Genetik güler! Tabi normal doğum ve emzirmenin katkısını da unutmayalım" ifadelerini kulandı. İpek Tanrıyar'ın kadın takipçileri ünlü oyuncunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdırdı. İşte İpek Tanrıyar'ın son hali…

İpek Tanrıyar doğum kilolarını 45 günde verdi! Eski halinden daha da zayıf!

Hamilelik sürecinde 16 alan , doğumdan tam 45 gün sonra fazla kilolarından kurtuldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İpek Tanrıyar doğum kilolarını 45 günde verdi! Eski halinden daha da zayıf!

hesabından son halinin fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Tanrıyar, " kalmadan önceki kilomun da altına düştüm" dedi.

İpek Tanrıyar doğum kilolarını 45 günde verdi! Eski halinden daha da zayıf!

Geçen sene sevgilisi Murat Evler ile görkemli bir düğün töreniyle evlenen , 45 gün önce ilk bebeği Aras'ı kucağına aldı.

İpek Tanrıyar doğum kilolarını 45 günde verdi! Eski halinden daha da zayıf!

Ünlü oyuncu, kısa sürede tüm hamilelik kilolarından kurtuldu.

İpek Tanrıyar doğum kilolarını 45 günde verdi! Eski halinden daha da zayıf!

40 yaşındaki Tanrıyar, hamilelik sürecinde tam 16 kilo aldığını açıklamıştı.

İpek Tanrıyar doğum kilolarını 45 günde verdi! Eski halinden daha da zayıf!

Normal doğumla bebeğini dünyaya getiren Tanrıyar, kısa sürede kalmadan önceki kilosunun da altına düştüğünü söyledi.

SON DAKİKA