İrem Derici ile Cem Belevi Amsterdam’da aşka geldi! Teknede düet yapan taze aşıklara beğeni yağdı!

Giriş Tarihi: 24.03.2022 09:31
Güncelleme Tarihi: 24.03.2022
09:32
Bir süredir aşk yaşayıp yaşamadıkları merak edilen şarkıcı İrem Derici ile Cem Belevi, geçen haftalarda ilişkilerini ilan etmişti. İlişkilerine ikinci bir şans vererek birlikteliklerini doludizgin sürdüren çift, şimdilerde Amsterdam'da aşk tatili yapıyor. İrem Derici ile Cem Belevi, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. İkilinin teknede düet yaptığı anlar Instagram'a damla vurdu. İşte İrem Derici ve Cem Belevi'nin aşk paylaşımı...