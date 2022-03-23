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Haberler Galeri İrem Derici ile Cem Belevi Amsterdam'da aşka geldi! Teknede düet yapan taze aşıklara sosyal medyada beğeni yağdı
Giriş Tarihi: 23.03.2022 15:34 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 15:41

İrem Derici ile Cem Belevi Amsterdam'da aşka geldi! Teknede düet yapan taze aşıklara sosyal medyada beğeni yağdı

Bir süredir aşk yaşayıp yaşamadıkları merak edilen şarkıcı İrem Derici ile Cem Belevi, geçen haftalarda ilişkilerini ilan etmişti. İlişkilerine ikinci bir şans vererek birlikteliklerini doludizgin sürdüren çift, şimdilerde Amsterdam'da aşk tatili yapıyor. İrem Derici ile Cem Belevi, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. İkilinin teknede düet yaptığı anlar Instagram'a damla vurdu. İşte İrem Derici ve Cem Belevi'nin aşk paylaşımı...

İrem Derici ile Cem Belevi Amsterdam’da aşka geldi! Teknede düet yapan taze aşıklara sosyal medyada beğeni yağdı

Şarkıcı çift İrem Derici ile Cem Belevi, "Aşk yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar mı?" derken birlikteliklerini ilan etmişti.

İrem Derici ile Cem Belevi Amsterdam’da aşka geldi! Teknede düet yapan taze aşıklara sosyal medyada beğeni yağdı

Geçtiğimiz aylarda ayrılan, ancak Cem Belevi'nin ısrarı üzerine yeniden bir araya gelen İrem Derici çiftinin aşkı hız kesmeden devam ediyor.

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İrem Derici ile Cem Belevi Amsterdam’da aşka geldi! Teknede düet yapan taze aşıklara sosyal medyada beğeni yağdı

Cem Belevi, kendisi gibi şarkıcı olan sevgilisi İrem Derici'nin 21 Mart'taki doğum günü için sürpriz bir tatil programı düzenledi.

İrem Derici ile Cem Belevi Amsterdam’da aşka geldi! Teknede düet yapan taze aşıklara sosyal medyada beğeni yağdı

Ünlü çift, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da gitti.

İrem Derici ile Cem Belevi Amsterdam’da aşka geldi! Teknede düet yapan taze aşıklara sosyal medyada beğeni yağdı

Cem Belevi ile ilişkisine ikinci bir şans veren İrem Derici, sevgilisi ile birlikte Hollanda tatiline çıktı.

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