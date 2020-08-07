İrem Sak fenomen dizi Çukur'da! Çukur'un yeni sezonn bölümlerinde İrem Sak da yer alacak! Güzelliğiyle dikkat çeken İrem Sak'ı bir de böyle görün...

Karantina döneminde yaptığı esprili paylaşımlarla hayranlarına moral olan güzel oyuncu İrem Sak fenomen diziye transfer oldu. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve son olarak Barış Arduç'ın da kadrosuna dahil olduğu Çukur dizisinde yeni bölümlerde İrem Sak da yer alacak.