Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İrem Sak fenomen dizi Çukur'da! Çukur'un yeni sezonn bölümlerinde İrem Sak da yer alacak! Güzelliğiyle dikkat çeken İrem Sak'ı bir de böyle görün...

'da! bölümlerinde İrem Sak da yer alacak! Güzelliğiyle dikkat çeken İrem Sak'ı bir de böyle görün...

Karantina döneminde yaptığı esprili paylaşımlarla hayranlarına moral olan güzel oyuncu fenomen diziye transfer oldu. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve son olarak 'un da kadrosuna dahil olduğu dizisinde yeni bölümlerde İrem Sak da yer alacak. Yer aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu İrem Sak Çukur'da hangi karakteri canlandıracak? Çukur'un oyuncu kadrosuna dahil olduğu öğrenildiği andan itibaren merak edilen İrem Sak sosyal medyanın ilgi odağı oldu. İşte ve güzel oyuncunun en doğal halleri...

Giriş Tarihi: 07.08.2020 11:56 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 12:04
İrem Sak fenomen dizi Çukur'da! Çukur'un yeni sezonn bölümlerinde İrem Sak da yer alacak! Güzelliğiyle dikkat çeken İrem Sak'ı bir de böyle görün...

Karantina döneminde yaptığı esprili paylaşımlarla hayranlarına moral olan güzel oyuncu fenomen diziye transfer oldu. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve son olarak 'ın da kadrosuna dahil olduğu dizisinde yeni bölümlerde İrem Sak da yer alacak.

İrem Sak fenomen dizi Çukur'da! Çukur'un yeni sezonn bölümlerinde İrem Sak da yer alacak! Güzelliğiyle dikkat çeken İrem Sak'ı bir de böyle görün...

Yer aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu 'da hangi karakteri canlandıracak?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İrem Sak fenomen dizi Çukur'da! Çukur'un yeni sezonn bölümlerinde İrem Sak da yer alacak! Güzelliğiyle dikkat çeken İrem Sak'ı bir de böyle görün...

'un oyuncu kadrosuna dahil olduğu öğrenildiği andan itibaren merak edilen sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

İrem Sak fenomen dizi Çukur'da! Çukur'un yeni sezonn bölümlerinde İrem Sak da yer alacak! Güzelliğiyle dikkat çeken İrem Sak'ı bir de böyle görün...

'un son bölümünde Çağatay Erdenet'ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke'nin () mahalleye gelip Yamaç Koçovalı'yla karşı karşıya gelmesi hem Koçovalılar hem Erdenetler için artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını göstermişti.

İrem Sak fenomen dizi Çukur'da! Çukur'un yeni sezonn bölümlerinde İrem Sak da yer alacak! Güzelliğiyle dikkat çeken İrem Sak'ı bir de böyle görün...

'SEREN' KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Arık Böke Erdenet'in kuzeni Seren karakteriyle 4. sezonda seyircinin karşısına çıkacak.

İrem Sak fenomen dizi Çukur'da! Çukur'un yeni sezonn bölümlerinde İrem Sak da yer alacak! Güzelliğiyle dikkat çeken İrem Sak'ı bir de böyle görün...

Instagram'da 1.4 milyon takipçisi olan 34 yaşındaki sevilen oyuncu , oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

İrem Sak fenomen dizi Çukur'da! Çukur'un yeni sezonn bölümlerinde İrem Sak da yer alacak! Güzelliğiyle dikkat çeken İrem Sak'ı bir de böyle görün...

Doğal güzelliğine oldukça güvenen sık sık makyajsız hali ile objektiflere poz veriyor.

SON DAKİKA