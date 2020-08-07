İrem Sak fenomen dizi Çukur'da! Çukur'un yeni sezonn bölümlerinde İrem Sak da yer alacak! Güzelliğiyle dikkat çeken İrem Sak'ı bir de böyle görün...

Karantina döneminde yaptığı esprili paylaşımlarla hayranlarına moral olan güzel oyuncu İrem Sak fenomen diziye transfer oldu. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve son olarak Barış Arduç'un da kadrosuna dahil olduğu Çukur dizisinde yeni bölümlerde İrem Sak da yer alacak. Yer aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu İrem Sak Çukur'da hangi karakteri canlandıracak? Çukur'un oyuncu kadrosuna dahil olduğu öğrenildiği andan itibaren merak edilen İrem Sak sosyal medyanın ilgi odağı oldu. İşte İrem Sak'ın Çukur'daki rolü ve güzel oyuncunun en doğal halleri...
Giriş Tarihi: 07.08.2020
11:56
Güncelleme Tarihi: 07.08.2020
12:04
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