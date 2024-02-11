Giriş Tarihi: 11.02.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
10:48
Işın Karaca'yı kızı Mia elleriyle tıraş etti! Duygu yüklü videoyu Işın Karaca paylaştı... Işın Karaca'nın hastalığı ne?
50 yaşındaki ünlü şarkıcı Işın Karaca, geçtiğimiz haftalarda hayranlarını üzen bir paylaşımda bulunmuştu. Saçsız bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Işın Karaca, saçkırana yakalandığını duyurmuştu. Hastalığıyla sevenlerini derinden üzen şarkıcı, "Gördüğünüz üzere saçım yok, kaşlarım yok kirpiklerim de" ifadeleri ile sağlık durumunu anlatmıştı. Son olarak Işın Karaca, 1 yıl önce çekildiğini söylediği video ile sosyal medyada takipçilerini duygulandırdı. Işın Karaca, kızı Mia'nın saçlarını tıraş ettiği anları paylaştı... Mia'nın annesinin saçlarını tıraş edip kafasını öpmesi herkese duygu yüklü anlar yaşattı... İşte Işın Karaca'nın kızı Mia ile o anları...