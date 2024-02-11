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Haberler Galeri Işın Karaca'yı kızı Mia elleriyle tıraş etti! Duygu yüklü videoyu Işın Karaca paylaştı... Işın Karaca'nın hastalığı ne?
Giriş Tarihi: 11.02.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 10:48

Işın Karaca'yı kızı Mia elleriyle tıraş etti! Duygu yüklü videoyu Işın Karaca paylaştı... Işın Karaca'nın hastalığı ne?

50 yaşındaki ünlü şarkıcı Işın Karaca, geçtiğimiz haftalarda hayranlarını üzen bir paylaşımda bulunmuştu. Saçsız bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Işın Karaca, saçkırana yakalandığını duyurmuştu. Hastalığıyla sevenlerini derinden üzen şarkıcı, "Gördüğünüz üzere saçım yok, kaşlarım yok kirpiklerim de" ifadeleri ile sağlık durumunu anlatmıştı. Son olarak Işın Karaca, 1 yıl önce çekildiğini söylediği video ile sosyal medyada takipçilerini duygulandırdı. Işın Karaca, kızı Mia'nın saçlarını tıraş ettiği anları paylaştı... Mia'nın annesinin saçlarını tıraş edip kafasını öpmesi herkese duygu yüklü anlar yaşattı... İşte Işın Karaca'nın kızı Mia ile o anları...

Işın Karaca’yı kızı Mia elleriyle tıraş etti! Duygu yüklü videoyu Işın Karaca paylaştı... Işın Karaca’nın hastalığı ne?

Ünlü sanatçı Işın Karaca, geçtiğimiz haftalarda hayranlarını üzen bir gelişmeyi açıklamıştı. Karaca, saçkıran hastalığına yakalandığını yaptığı bir paylaşım ile duyurmuştu.

Işın Karaca’yı kızı Mia elleriyle tıraş etti! Duygu yüklü videoyu Işın Karaca paylaştı... Işın Karaca’nın hastalığı ne?

Sağlığı merak edilen sanatçı, Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

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Işın Karaca’yı kızı Mia elleriyle tıraş etti! Duygu yüklü videoyu Işın Karaca paylaştı... Işın Karaca’nın hastalığı ne?

Hastalığıyla sevenlerini derinden üzen şarkıcı Işın Karaca son olarak, 1 yıl önce çekildiğini söylediği video ile sosyal medyada takipçilerini duygulandırdı.

Işın Karaca’yı kızı Mia elleriyle tıraş etti! Duygu yüklü videoyu Işın Karaca paylaştı... Işın Karaca’nın hastalığı ne?

Işın Karaca, kızı Mia'nın saçlarını tıraş ettiği anları paylaştı...

Işın Karaca’yı kızı Mia elleriyle tıraş etti! Duygu yüklü videoyu Işın Karaca paylaştı... Işın Karaca’nın hastalığı ne?

Mia'nın annesinin saçlarını tıraş edip kafasını öpmesi herkese duygu yüklü anlar yaşattı...

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