Video Magazin Işın Karaca, saçlarını kızı Mia'ya kazıttırdığı anları paylaştı | Video
Işın Karaca, saçlarını kızı Mia'ya kazıttırdığı anları paylaştı | Video

Işın Karaca, saçlarını kızı Mia'ya kazıttırdığı anları paylaştı | Video

11.02.2024 | 10:28

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, rahatsızlığı nedeniyle kızı Mia'ya 1 yıl önce kazıttırdığı saçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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