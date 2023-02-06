İsmail Balaban’in eşi İlayda Şeker’in Kahramanmaraş depremi sonrası yardım çığlığı: Yıkılan oteldeki kuzenimden haber alamıyorum...

Giriş Tarihi: 06.02.2023 11:07
Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
11:17
Türkiye güne acı haberlerle başladı! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem olurken Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. Depremler çevre illerde de büyük yıkımlara sebep olurken göçük altında kalan vatandaşlar için herkes seferber oldu. Pek çok ilde hissedilen deprem sonrası İlayda Şeker Adıyaman'daki kuzeninden haber alamayınca yardımı sosyal medyadan istedi. İsmail Balaban da eşi İlayda Şeker'in kuzeni için sosyal medyadan yardım isteyerek Adıyaman'da yıkılan otelde olduğunu ve haber alamadıklarını söyledi.