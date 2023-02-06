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Haberler Galeri İsmail Balaban'in eşi İlayda Şeker'in Kahramanmaraş depremi sonrası yardım çığlığı: Yıkılan oteldeki kuzenimden haber alamıyorum...
Giriş Tarihi: 06.02.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 11:17

İsmail Balaban'in eşi İlayda Şeker'in Kahramanmaraş depremi sonrası yardım çığlığı: Yıkılan oteldeki kuzenimden haber alamıyorum...

Türkiye güne acı haberlerle başladı! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem olurken Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. Depremler çevre illerde de büyük yıkımlara sebep olurken göçük altında kalan vatandaşlar için herkes seferber oldu. Pek çok ilde hissedilen deprem sonrası İlayda Şeker Adıyaman'daki kuzeninden haber alamayınca yardımı sosyal medyadan istedi. İsmail Balaban da eşi İlayda Şeker'in kuzeni için sosyal medyadan yardım isteyerek Adıyaman'da yıkılan otelde olduğunu ve haber alamadıklarını söyledi.

İsmail Balaban’in eşi İlayda Şeker’in Kahramanmaraş depremi sonrası yardım çığlığı: Yıkılan oteldeki kuzenimden haber alamıyorum...

Son dakika deprem haberleri: Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki şiddetli deprem ile sarsıldı. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun birçok yerinde hissedilen şiddetli deprem sonrası AFAD tarafından peş peşe açıklamalar geldi.

İsmail Balaban’in eşi İlayda Şeker’in Kahramanmaraş depremi sonrası yardım çığlığı: Yıkılan oteldeki kuzenimden haber alamıyorum...

6.6 gibi yıkıcı olan da dahil olmak üzere 30'u aşkın artçı deprem kaydedilirken çok sayıda enkazın olduğu Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Hatay gibi birçok ilden yardım çağrıları yapılıyor.

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İsmail Balaban’in eşi İlayda Şeker’in Kahramanmaraş depremi sonrası yardım çığlığı: Yıkılan oteldeki kuzenimden haber alamıyorum...

Depremler çevre illerde de büyük yıkımlara sebep olurken göçük altında kalan vatandaşlar için herkes seferber oldu.

İsmail Balaban’in eşi İlayda Şeker’in Kahramanmaraş depremi sonrası yardım çığlığı: Yıkılan oteldeki kuzenimden haber alamıyorum...

Pek çok ilde hissedilen deprem sonrası İlayda Şeker Adıyaman'daki kuzeninden haber alamayınca yardımı sosyal medyadan istedi.

İsmail Balaban’in eşi İlayda Şeker’in Kahramanmaraş depremi sonrası yardım çığlığı: Yıkılan oteldeki kuzenimden haber alamıyorum...

İlayda Şeker paylaşımında "Kuzenim Aykut Bulut Adıyaman isias oteldeki rehber grubu ile konaklıyordu gruptan veya kuzenimden haber alamıyorum" dedi.

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