Giriş Tarihi: 20.01.2024 08:12
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
08:22
İsmail Hacıoğlu'nun canlandırdığı 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmi ile ilgili karar çıktı! Eşi dava açmıştı...
Cem Karaca'nın hayatını konu alan ve İsmail Hacıoğlu'nun başrol olduğu 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminin 26 Ocak'ta gösterime girmesine günler kala sanatçının dördüncü eşi İlkim Karaca dava açmıştı. İlkim Karaca proje için kendisinden izin alınmadığı gerekçesiyle filmin gösterime girmemesi adına ihtiyati tedbir uygulanmasını talep etmişti. Cem Karaca hayranlarının sabırsızlıkla beklediği film hakkında karar çıktı. İşte Cem Karaca'yı İsmail Hacıoğlu'nun oynadığı Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi ile ilgili mahkemenin verdiği kararın ayrıntıları...