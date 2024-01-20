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Haberler Galeri İsmail Hacıoğlu'nun canlandırdığı 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmi ile ilgili karar çıktı! Eşi dava açmıştı...
Giriş Tarihi: 20.01.2024 08:12 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 08:22

İsmail Hacıoğlu'nun canlandırdığı 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmi ile ilgili karar çıktı! Eşi dava açmıştı...

Cem Karaca'nın hayatını konu alan ve İsmail Hacıoğlu'nun başrol olduğu 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminin 26 Ocak'ta gösterime girmesine günler kala sanatçının dördüncü eşi İlkim Karaca dava açmıştı. İlkim Karaca proje için kendisinden izin alınmadığı gerekçesiyle filmin gösterime girmemesi adına ihtiyati tedbir uygulanmasını talep etmişti. Cem Karaca hayranlarının sabırsızlıkla beklediği film hakkında karar çıktı. İşte Cem Karaca'yı İsmail Hacıoğlu'nun oynadığı Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi ile ilgili mahkemenin verdiği kararın ayrıntıları...

Armağan YILMAZ
İsmail Hacıoğlu’nun canlandırdığı ’Cem Karaca’nın Gözyaşları’ filmi ile ilgili karar çıktı! Eşi dava açmıştı...

'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminin 26 Ocak'ta gösterime girmesine karar verilmesinin ardından dördüncü eşi İlkim Karaca dava açmıştı.

İsmail Hacıoğlu’nun canlandırdığı ’Cem Karaca’nın Gözyaşları’ filmi ile ilgili karar çıktı! Eşi dava açmıştı...

Ağustosta filme dair tüm video, fotoğraf, fragman, film kaydı gibi görsel ve işitsel kayıtların yayınlanmasını önlemeye yönelik açılan durdurma kararı talebi mahkeme tarafından reddedilmişti.

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İsmail Hacıoğlu’nun canlandırdığı ’Cem Karaca’nın Gözyaşları’ filmi ile ilgili karar çıktı! Eşi dava açmıştı...

Yaşanan tüm bu gelişmeler sonrası İlkim Karaca, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne filmin gösterime girmemesi için tedbir talepli dilekçe sundu.

İsmail Hacıoğlu’nun canlandırdığı ’Cem Karaca’nın Gözyaşları’ filmi ile ilgili karar çıktı! Eşi dava açmıştı...

Dilekçede baştan itibaren hükümsüz olan sözleşme ile haklarının devrettiği düşünülerek işlem yapıldığı, sözleşmenin bu nedenle geçersiz olduğu ifade edildi.

İsmail Hacıoğlu’nun canlandırdığı ’Cem Karaca’nın Gözyaşları’ filmi ile ilgili karar çıktı! Eşi dava açmıştı...

Mahkeme dilekçe üzerinde yaptığı inceleme sonrasında ara kararını açıkladı. Sözleşmenin hükümsüz olduğuna ilişkin kesinleşmiş bir belgenin bulunmadığı, filmde kullanılan eserlerin mali hak sahiplerinin tespitinin yargılamayı gerektirdiği ispatının bulunmadığı, bu nedenle tedbir kararının uygulanmasına gerek duyulmadığına hükmedildi.

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