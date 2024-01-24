Giriş Tarihi: 24.01.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
13:34
İsmail Hacıoğlu'nun eski eşini görenler başka biri sandı! Duygu Kumarki'nin estetikli hali Umut Akyürek’e benzetildi! Kahkaha dolu videoyla yanıt verdi
İsmail Hacıoğlu, 2010 yılında Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Yemin adında bir de kızları olmuştu. Ancak Hacıoğlu, kızı Yemin'in annesi Duygu Kaya Kumarki ile 2020 yılında yollarını ayırmıştı. İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki 4 yılın sonunda yeniden dedi. Hacıoğlu eski eşine döndü. İsmail Hacıoğlu, başrolü olduğu Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin galasına, yeniden bir araya geldiği eski eşi Duygu Kumarki ile katılmıştı. İsmail Hacıoğlu'nun eski eşini görenler başka biri sandı. Duygu Kumarki'nin estetikli hali Umut Akyürek'e benzetildi. Kumarki, kahkaha dolu bir videoyla yanıt verdi.