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Haberler Galeri İsmail Hacıoğlu'nun eski eşini görenler başka biri sandı! Duygu Kumarki'nin estetikli hali Umut Akyürek’e benzetildi! Kahkaha dolu videoyla yanıt verdi
Giriş Tarihi: 24.01.2024 13:19 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 13:34

İsmail Hacıoğlu'nun eski eşini görenler başka biri sandı! Duygu Kumarki'nin estetikli hali Umut Akyürek’e benzetildi! Kahkaha dolu videoyla yanıt verdi

İsmail Hacıoğlu, 2010 yılında Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Yemin adında bir de kızları olmuştu. Ancak Hacıoğlu, kızı Yemin'in annesi Duygu Kaya Kumarki ile 2020 yılında yollarını ayırmıştı. İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki 4 yılın sonunda yeniden dedi. Hacıoğlu eski eşine döndü. İsmail Hacıoğlu, başrolü olduğu Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin galasına, yeniden bir araya geldiği eski eşi Duygu Kumarki ile katılmıştı. İsmail Hacıoğlu'nun eski eşini görenler başka biri sandı. Duygu Kumarki'nin estetikli hali Umut Akyürek'e benzetildi. Kumarki, kahkaha dolu bir videoyla yanıt verdi.

İsmail Hacıoğlu’nun eski eşini görenler başka biri sandı! Duygu Kumarki’nin estetikli hali Umut Akyürek’e benzetildi! Kahkaha dolu videoyla yanıt verdi

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 2016 yılında Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Yemin adında bir de kızları olmuştu. Çift 2020 yılında anlaşmalı olarak boşandı.

İsmail Hacıoğlu’nun eski eşini görenler başka biri sandı! Duygu Kumarki’nin estetikli hali Umut Akyürek’e benzetildi! Kahkaha dolu videoyla yanıt verdi

Ayrılığın ardından İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran ve Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşadı ancak ikil ilişkisinde de mutluluğu bulamadı. Bir süredir yalnız olan oyuncu, eski eşiyle barıştı.

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İsmail Hacıoğlu’nun eski eşini görenler başka biri sandı! Duygu Kumarki’nin estetikli hali Umut Akyürek’e benzetildi! Kahkaha dolu videoyla yanıt verdi

İsmail Hacıoğlu, başrolü olduğu Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin galasına, yeniden bir araya geldiği eski eşi Duygu Kumarki ile katılmıştı.

İsmail Hacıoğlu’nun eski eşini görenler başka biri sandı! Duygu Kumarki’nin estetikli hali Umut Akyürek’e benzetildi! Kahkaha dolu videoyla yanıt verdi

Duygu Kumarki'nin yüzündeki değişim ise sosyal medyada gündem oldu.

İsmail Hacıoğlu’nun eski eşini görenler başka biri sandı! Duygu Kumarki’nin estetikli hali Umut Akyürek’e benzetildi! Kahkaha dolu videoyla yanıt verdi

Duygu Kumarki'nin bu estetikli halini sosyal medya kullanıcıları Umut Akyürek'e benzetti. Ünlü isme 'Botoksu fazla kaçırmış', 'Eski haline geri dön', yorumları da geldi.

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