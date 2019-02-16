İstanbullu evine müzikle uğurlanıyor

YEDİ YILDIR VAPURDA

Eminönü-Kadıköy vapurunda tanıştığımız Ece Deniz Özpamukçu ise bu alanda en tecrübeli isimlerden biri. Konservatuvarlı, caz vokalistliği ve şan eğitmenliği eğitimi almış. Yedi yıldır vapurlarda müzik yapıyor. Kendisine Arif Burak Yılmaz (gitar) ve Doğan Ablay (kahon) eşlik ediyor. Son üç yıldır ise bu işi belediyeden izinli olarak sürdürüyor. Yasal olmanın avantajlarını şöyle anlatıyor: "Eskiden gemi personelini, güvenliği zor durumda bırakıyorduk. Artık bir sorun çıktığında sorumlumuza iletiyoruz, o hallediyor.