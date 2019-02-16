İstanbullu evine müzikle uğurlanıyor

80'i aşkın yetenekli müzisyen, keman, kanun, gitar, klarnet. flüt, ney, balaban, tar, akordeon, ve çello gibi farklı enstrümanlarıyla bu dinletileri gerçekleştiriyor. Yenikapı Metro İstasyonu'nda sohbet etme fırsatı bulduğumuz Vaner Övünç konserlerinde Latin ve Türkçe sözlü klasik parçalara yer verdiklerini belirterek "Pop, rock, caz, Türk Sanat Müziği... İnsanlar müziğin her dalını bilmeli" diyor. Onu en çok insanların şarkılara eşlik etmesi mutlu ediyor. Grupta Volkan Çoklu saksafon, Ersin Cimşit trompet ve yılların ustası Nusret Kalmuk ise trombon çalıyor. Bugüne kadar birlikte çalıştıkları isimler arasında Zeynep Başkan, Turgay Başyayla ve Fatih Ürek de bulunuyor.