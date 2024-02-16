Giriş Tarihi: 16.02.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
13:42
İşte Benim Stilim ile ünlenmişti! Estetiğin dibine vurdu! 'Komple yüz nakli'
Sivri dili ve değişik tarzı ile dikkat çeken ve sonrasında karıştığı sansasyonel olaylar ile magazin basınında kendine yer bulan Ayşenur Balcı şimdi adeta başka biri. Geçirdiği estetik operasyonlarla tanınmayacak hale gelen Ayşenur Balcı sosyal medyada çok konuşulan isimlerden oldu. Geçmişte yaptıklarını hata olarak gören ve artık işine yani modelliğe daha çok adapte olacağını söyleyen Ayşenur Balcı değişimi ile yok artık dedirtiyor. Bir dönemin fenomen stil yarışmacısı Ayşenur Balcı bakın şimdi nasıl görünüyor...