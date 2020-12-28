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Haberler Galeri İşte Bu Benim Masalım oyuncularından Survivor Cemal Can Canseven de estetikli çıktı! Cemal Can Canseven'in estetiksiz hali olay...

oyuncularından Survivor de estetikli çıktı! hali olay...

Survivor 2020'ye damga vuran isimlerden olan ve sonunda şampiyonluğu hak eden sosyal medyanın ilgi odağı. Şimdilerde ile başrollerinde yer aldığı dizisi ile oyunculuğa adım atan Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven yine çok konuşulan isimlerden olmayı başardı. İşte Bu Benim Masalım dizisinde Aleyna Tilki ile partner olan Cemal Can Canseven geçtiğimiz aylarda 'ının hikaye bölümünden nostalji paylaşımlarda bulunmuş ve eski kilolu halini paylaşmıştı. Cemal Can Canseven'in burnunun de dikkatlerden kaçmadı. İşte hayranlarının tanımakta zorlandığı ...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 09:34
İşte Bu Benim Masalım oyuncularından Survivor Cemal Can Canseven de estetikli çıktı! Cemal Can Canseven'in estetiksiz hali olay...

Survivor 2020'ye damga vuran isimlerden olan ve sonunda şampiyonluğu hak eden sosyal medyanın ilgi odağı.

İşte Bu Benim Masalım oyuncularından Survivor Cemal Can Canseven de estetikli çıktı! Cemal Can Canseven'in estetiksiz hali olay...

Şimdilerde ile başrollerinde yer aldığı dizisi ile oyunculuğa adım atan Survivor 2020'nin şampiyonu yine çok konuşulan isimlerden olmayı başardı.

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İşte Bu Benim Masalım oyuncularından Survivor Cemal Can Canseven de estetikli çıktı! Cemal Can Canseven'in estetiksiz hali olay...

dizisinde ile partner olan geçtiğimiz aylarda 'ının hikaye bölümünden nostalji paylaşımlarda bulunmuş ve eski kilolu halini paylaşmıştı.

İşte Bu Benim Masalım oyuncularından Survivor Cemal Can Canseven de estetikli çıktı! Cemal Can Canseven'in estetiksiz hali olay...

'in burnunun de dikkatlerden kaçmadı.

İşte Bu Benim Masalım oyuncularından Survivor Cemal Can Canseven de estetikli çıktı! Cemal Can Canseven'in estetiksiz hali olay...

İşte hayranlarının tanımakta zorlandığı 'in estetiksiz ...

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