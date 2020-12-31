Oyunculuğa soyunan Survivor Cemal Can Canseven'in estetiksiz hali ortaya çıkınca olay oldu! İşte Bu Benim Masalım'da Aleyna Tilki ile partner olan Cemal Can Canseven değişimi ile şoke etti!

Şimdilerde Aleyna Tilki ile başrollerinde yer aldığı İşte Bu Benim Masalım dizisi ile oyunculuğa adım atan Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven yine çok konuşulan isimlerden olmayı başardı.