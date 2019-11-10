Haberler

Galeri

İşte Kaygısızlar’ın Burcu’su Damla Özen ve Eleman’ı Yalçın Avşar… Bu hallerini kimse bilmiyor!

Bir dönemin efsane olan dizilerinden biri olan Kaygısızlar'ın iki oyuncusu Yalçın Avşar ve Damla Özen'in yıllar sonraki halini görenler gözlerine inanamıyor. Yalçın Avşar ve Damla Özen'in son halini görenler tanımakta zorluk çekiyor. Gönüllere taht kuran ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan bir zamanların efsane dizisinde Memnun Kaygızsız'ın en büyük oğlu olan Eleman'ı hatırladınız mı? Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Kaygısızlar 3 kadın, 1 adam ve 36 çocuğun komik hikayesini anlatıyordu. 40 kişilik nüfusla askerlik arkadaşı İsmail'in evine taşınan Memnun'un en büyük oğlu olan Eleman ise o dönem fenomen olmuştu. Kaygısızlar dizisinin en çok sevilen iki ismi Eleman ve Burcu karakterlerini canlandıran Yalçın Avşar ve Damla Özen'in son halini görenler adeta şoke oluyor. Fenomen dizide Eleman'ın, aşık olduğu Burcu karakterini canlandıran Damla Özen'in büyük değişimi görenleri hayrete düşürdü. İşte Kaygısızlar'ın Burcu ve Eleman'ı…