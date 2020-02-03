İşte Sefirin Kızı’nda Akın’ı canlandıran Erhan Alpay’ın gerçek hayattaki oğlu! Nare Akın’dan sonsuza dek kurtulmanın yolunu bulur!

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun başrolünde yer aldığı, Sefirin Kızı dizisinin oyuncuları dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar'ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerinin anlatıldığı dizinin kötü adamı ise Akın karakteriyle karşımıza çıkan ünlü oyuncu Erhan Alpay. Sefirin Kızı dizisinde Akın karakterini canlandıran Alpay'ın hayatı merak konusunu oldu. Ünlü oyuncu, 24 Nisan 1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Pantomim Ana Sanat Dalı Bölümü mezunudur. Ayrıca Şahika Tekand Stüdyosu Oyunculuk eğitimi almıştır. Ünlü oyuncu Erhan Alpay, şimdi ise Sefirin Kızı dizisinde Akın karakterine hayat vermektedir. Dizi de Nare'nin korkulu rüyası olan Akın'ı canlandıran Erhan Alpay gerçek hayatta ise Arzu Alpay ile evli. Usta oyuncunun Evrim isminde bir oğlu var. İşte merak edenler için Sefirin Kızı'nda Akın'ı canlandıran Erhan Alpay'ın gerçek hayattaki oğlu Evrim Alpay…