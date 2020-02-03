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  • İşte Sefirin Kızı’nda Akın’ı canlandıran Erhan Alpay’ın gerçek hayattaki oğlu! Nare Akın’dan sonsuza dek kurtulmanın yolunu bulur!

İşte ’nda ’ı canlandıran ’ın gerçek hayattaki oğlu! Akın’dan sonsuza dek kurtulmanın yolunu bulur!

ve Doğulu'nun başrolünde yer aldığı, dizisinin oyuncuları dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Sefirin Kızı (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı 'ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerinin anlatıldığı dizinin kötü adamı ise karakteriyle karşımıza çıkan ünlü oyuncu . Sefirin Kızı dizisinde Akın karakterini canlandıran Alpay'ın hayatı merak konusunu oldu. Ünlü oyuncu, 24 Nisan 1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Pantomim Ana Sanat Dalı Bölümü mezunudur. Ayrıca Şahika Tekand Stüdyosu Oyunculuk eğitimi almıştır. Ünlü oyuncu Erhan Alpay, şimdi ise Sefirin Kızı dizisinde Akın karakterine hayat vermektedir. Dizi de Nare'nin korkulu rüyası olan Akın'ı canlandıran Erhan Alpay gerçek hayatta ise Arzu Alpay ile evli. Usta oyuncunun Evrim isminde bir oğlu var. İşte merak edenler için Sefirin Kızı'nda Akın'ı canlandıran Erhan Alpay'ın gerçek hayattaki oğlu Evrim Alpay…

Giriş Tarihi: 03.02.2020 06:51 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 06:56
İşte Sefirin Kızı’nda Akın’ı canlandıran Erhan Alpay’ın gerçek hayattaki oğlu! Nare Akın’dan sonsuza dek kurtulmanın yolunu bulur!

, ve 'ı buluşturan dizinin yeni 7. bölümünde neler yaşanacağı merakla bekleniyor. hapse girerlerken bile akılları 'dedir. Necdet hala dışarda olduğundan Nare hala tehlikededir ve onlar demir parmaklıkların arkasında, birbirlerini acıtarak volta atmaktan başka hiçbir şey yapamamaktadırlar. canını dişine takarak Necdet'in yakalanmasını ve kendi koğuşuna yerleştirilmesini sağlar. Necdet'i tutanın annesi olduğunu öğrendiğinde ise dünyası başına yıkılır. Bir kez daha sırtından bıçaklanmıştır. Sadıçlar hem ailelerine hem de birbirlerine olan güvenlerini sorgulayarak hapis hayatına alışmaya çalışırken, Sancar'ın içini ferahlatan tek bir şey vardır. Necdet'in içeride, Nare'nin güvende olması. Oysaki güvende zannettikleri Nare'nin sığındığı odaya kadar girmiştir asıl tehdit. Nare'yi köşeye kıstırmak için 'in evindedir. Nare ise sadıçlar hapisteyken yapayalnızdır ama Akın'la savaşmak için ne Sancar'a ne Gediz'e ihtiyacı vardır. Türküde dediği gibi, "Arkadaşlar uykulardan uyanmalıdır" çünkü yıllardır tek başına direnen Nare, bir kez daha tek başına savaşmanın ve Akın'dan sonsuza dek kurtulmanın yolunu bulmuştur.

Sefirin Kızı'nda Akın'ı canlandıran Erhan Alpay'ın hayatını araştıranlar gerçek hayattaki oğlunu görünce çok şaşırıyor. İşte Erhan Alpay'ın gerçek hayattaki oğlu ve diğer ünlü isimlerin çocukları…

İşte Sefirin Kızı’nda Akın’ı canlandıran Erhan Alpay’ın gerçek hayattaki oğlu! Nare Akın’dan sonsuza dek kurtulmanın yolunu bulur!

AÇELYA AKKOYUN VE KIZI ALYA DENİZ CERGEL

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İşte Sefirin Kızı’nda Akın’ı canlandıran Erhan Alpay’ın gerçek hayattaki oğlu! Nare Akın’dan sonsuza dek kurtulmanın yolunu bulur!
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İşte Sefirin Kızı’nda Akın’ı canlandıran Erhan Alpay’ın gerçek hayattaki oğlu! Nare Akın’dan sonsuza dek kurtulmanın yolunu bulur!
İşte Sefirin Kızı’nda Akın’ı canlandıran Erhan Alpay’ın gerçek hayattaki oğlu! Nare Akın’dan sonsuza dek kurtulmanın yolunu bulur!
İşte Sefirin Kızı’nda Akın’ı canlandıran Erhan Alpay’ın gerçek hayattaki oğlu! Nare Akın’dan sonsuza dek kurtulmanın yolunu bulur!
İşte Sefirin Kızı’nda Akın’ı canlandıran Erhan Alpay’ın gerçek hayattaki oğlu! Nare Akın’dan sonsuza dek kurtulmanın yolunu bulur!

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

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