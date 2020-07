İşte sıfır makyaj Fahriye Evcen… Sosyal medyada herkes onu konuşuyor!

Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, oğulları Karan ile birlikte Bodrum Gümüşlük'te tatil yapmaya devam ediyor. Her zaman duru güzelliğiyle dikkat çeken Fahriye Evcen Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı. Güzelliğiyle ön plana çıkan ve her zaman kendinden söz ettiren Fahriye, paylaşımına 'Günaydın' notunu eklemeyi ihmal etmedi. Ünlü oyuncu doğal halini Instagram hesabından paylaşınca takipçileri hemen yorum yağmuruna tuttu. Binlerce beğeni ve yorum alan Evcen'in makyajsız hali herkesten tam not aldı. Doğal güzelliği ile büyüleyen Fahriye Evcen'e, övgü dolu yorumlar geldi. İşte sıfır makyaj Fahriye…