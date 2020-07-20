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Haberler Galeri İşte sıfır makyaj Fahriye Evcen… Sosyal medyada herkes onu konuşuyor!

İşte sıfır makyaj … Sosyal medyada herkes onu konuşuyor!

ve eşi , oğulları ile birlikte 'te yapmaya devam ediyor. Her zaman duru güzelliğiyle dikkat çeken Fahriye Evcen hesabından fotoğrafını paylaştı. Güzelliğiyle ön plana çıkan ve her zaman kendinden söz ettiren Fahriye, paylaşımına 'Günaydın' notunu eklemeyi ihmal etmedi. Ünlü oyuncu doğal halini Instagram hesabından paylaşınca takipçileri hemen yorum yağmuruna tuttu. Binlerce ve yorum alan Evcen'in makyajsız hali herkesten tam not aldı. Doğal güzelliği ile büyüleyen Fahriye Evcen'e, övgü dolu yorumlar geldi. İşte sıfır makyaj Fahriye…

Giriş Tarihi: 20.07.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 13:24
İşte sıfır makyaj Fahriye Evcen… Sosyal medyada herkes onu konuşuyor!

ve eşi , oğulları ile birlikte 'te yapmaya devam ediyor. Her zaman duru güzelliğiyle dikkat çeken Fahriye Evcen hesabından fotoğrafını paylaştı. Güzelliğiyle ön plana çıkan ve her zaman kendinden söz ettiren Fahriye, paylaşımına 'Günaydın' notunu eklemeyi ihmal etmedi. Ünlü oyuncu doğal halini Instagram hesabından paylaşınca takipçileri hemen yorum yağmuruna tuttu. Binlerce ve yorum alan Evcen'in makyajsız hali herkesten tam not aldı. Doğal güzelliği ile büyüleyen Fahriye Evcen'e, övgü dolu yorumlar geldi. İşte sıfır makyaj Fahriye…

İşte sıfır makyaj Fahriye Evcen… Sosyal medyada herkes onu konuşuyor!

BAHAR ŞAHİN

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İşte sıfır makyaj Fahriye Evcen… Sosyal medyada herkes onu konuşuyor!
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İşte sıfır makyaj Fahriye Evcen… Sosyal medyada herkes onu konuşuyor!

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İşte sıfır makyaj Fahriye Evcen… Sosyal medyada herkes onu konuşuyor!
İşte sıfır makyaj Fahriye Evcen… Sosyal medyada herkes onu konuşuyor!

GİZEM KARACA

İşte sıfır makyaj Fahriye Evcen… Sosyal medyada herkes onu konuşuyor!
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