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Haberler Galeri Ivana Sert filtrenin dozunu kaçırınca Mahmut Tuncer dillere düştü! "Küçük Mahmut"
Giriş Tarihi: 12.01.2022 13:58 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 14:16

Ivana Sert filtrenin dozunu kaçırınca Mahmut Tuncer dillere düştü! "Küçük Mahmut"

Türkiye'de onu herkes stil programında jüri olarak tanıdı. Son olarak Doya Doya Moda programı ile ekranlarda boy gösteren Ivana Sert sevgilisi Sezer Dermenci ile geçtiğimiz aralık ayında Maldivler'de evlendi. Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan 42 yaşındaki Ivana Sert son paylaşımı ile türkücü Mahmut Tuncer'i dillere düşürdü. İşte filtreyi abartan deneyimli manken Ivana Sert'in Mahmut Tuncer'i gençlik yıllarına götürdüğü paylaşımı...

Ivana Sert filtrenin dozunu kaçırınca Mahmut Tuncer dillere düştü! Küçük Mahmut

Son olarak Doya Doya Moda programı ile ekranlarda boy gösteren Ivana Sert sevgilisi Sezer Dermenci ile geçtiğimiz aralık ayında Maldivler'de evlendi.

Ivana Sert filtrenin dozunu kaçırınca Mahmut Tuncer dillere düştü! Küçük Mahmut

Sert, "Beyaz kumların üstünde evlenmek hayalimdi, gerçekleşti. Oğlum Ateş'ten sonra bir de kız çocuk kulağa hoş geliyor. Kızım olsa Türkiye'nin stil ikonu olur" demişti.

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Ivana Sert filtrenin dozunu kaçırınca Mahmut Tuncer dillere düştü! Küçük Mahmut

Ivana Sert, önceki gün eşinin yeni yaşını kutladı. Galataport İstanbul'da doğum günü yemeği yiyen çifte, Ivana Sert'in oğlu Ateş Sert de eşlik etti.

Ivana Sert filtrenin dozunu kaçırınca Mahmut Tuncer dillere düştü! Küçük Mahmut

Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan 42 yaşındaki Ivana Sert son paylaşımı ile türkücü Mahmut Tuncer'i dillere düşürdü.

Ivana Sert filtrenin dozunu kaçırınca Mahmut Tuncer dillere düştü! Küçük Mahmut

İşte filtreyi abartan deneyimli manken Ivana Sert'in Mahmut Tuncer'i gençlik yıllarına götürdüğü paylaşımı...

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