Ivana Sert yeni sevgilisi Sezer Dermenci’yi öpmeye doyamadı! Cesur paylaşımları ise sosyal medyayı salladı!

Güzel modacı Ivana Sert, yeni sevgilisi Sezer Dermenci ile mavi turda görüntülendi. Ünlü modacı Ivana Sert, restoran zinciri sahibi Sezer Dermenci'yle yeni bir aşka yelken açtı. Sevgililer ilk kez Göcek'te görüntülendi. 1 yıl ilişki yaşadığı motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli'yle geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Ivana Sert'in ayrılık acısı kısa sürdü. Gözlerden uzak olmak için bu koyu tercih eden Ivana Sert ve Sezer Dermenci, keyifli bir gün geçirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Ivana Sert, paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi. İşte Ivana Sert'in yeni sevgilisi ve cesur paylaşımları…