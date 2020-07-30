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Haberler Galeri Ivana Sert yeni sevgilisi Sezer Dermenci’yi öpmeye doyamadı! Cesur paylaşımları ise sosyal medyayı salladı!

Ivana Sert sevgilisi ’yi öpmeye doyamadı! paylaşımları ise salladı!

Güzel modacı Ivana Sert, sevgilisi ile mavi turda görüntülendi. Ünlü modacı Ivana Sert, restoran zinciri sahibi Sezer Dermenci'yle yeni bir aşka yelken açtı. Sevgililer ilk kez Göcek'te görüntülendi. 1 yıl ilişki yaşadığı motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli'yle geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Ivana Sert'in ayrılık acısı kısa sürdü. Gözlerden uzak olmak için bu koyu tercih eden Ivana Sert ve Sezer Dermenci, keyifli bir gün geçirdi. aktif kullanan Ivana Sert, paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi. İşte Ivana Sert'in yeni sevgilisi ve paylaşımları…

Giriş Tarihi: 30.07.2020 14:20 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 14:22
Ivana Sert yeni sevgilisi Sezer Dermenci’yi öpmeye doyamadı! Cesur paylaşımları ise sosyal medyayı salladı!

Güzel modacı Ivana Sert, sevgilisi ile mavi turda görüntülendi. Ünlü modacı Ivana Sert, restoran zinciri sahibi Sezer Dermenci'yle yeni bir aşka yelken açtı. Sevgililer ilk kez Göcek'te görüntülendi. 1 yıl ilişki yaşadığı motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli'yle geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Ivana Sert'in ayrılık acısı kısa sürdü. Gözlerden uzak olmak için bu koyu tercih eden Ivana Sert ve Sezer Dermenci, keyifli bir gün geçirdi. aktif kullanan Ivana Sert, paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi. İşte Ivana Sert'in yeni sevgilisi ve paylaşımları…

Ivana Sert yeni sevgilisi Sezer Dermenci’yi öpmeye doyamadı! Cesur paylaşımları ise sosyal medyayı salladı!

Ivana Sert, sevgilisi ile mavi turda görüntülendi.

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Ivana Sert yeni sevgilisi Sezer Dermenci’yi öpmeye doyamadı! Cesur paylaşımları ise sosyal medyayı salladı!

Ivana Sert sevgilisiyle tatile çıktı. Sert, dalış çorabını elleriyle giydirdiği işadamını öpücüklere boğdu.

Ivana Sert yeni sevgilisi Sezer Dermenci’yi öpmeye doyamadı! Cesur paylaşımları ise sosyal medyayı salladı!

TEKNENİN HAFTALIĞI 70 BİN LİRA

1 yıl ilişki yaşadığı motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli'yle geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Ivana Sert'in ayrılık acısı kısa sürdü.

Ivana Sert yeni sevgilisi Sezer Dermenci’yi öpmeye doyamadı! Cesur paylaşımları ise sosyal medyayı salladı!

Ünlü modacı, 2 yıldır tanıdığı restoran zinciri sahibi 'yle bir aşka yelken açtı. Sevgililer ilk kez Göcek'te görüntülendi.

Ivana Sert yeni sevgilisi Sezer Dermenci’yi öpmeye doyamadı! Cesur paylaşımları ise sosyal medyayı salladı!

Hürriyet'in haberine göre; Haftalığı 8 bin 750 euro (yaklaşık 70 bin lira) olan Kuğu 1 adlı tekneyi kiralayarak mavi tura çıkan ikili, önceki gün Sarsala Koyu'na demir attı.

Ivana Sert yeni sevgilisi Sezer Dermenci’yi öpmeye doyamadı! Cesur paylaşımları ise sosyal medyayı salladı!

BİRLİKTE DALIŞ YAPTILAR
Gözlerden uzak olmak için bu koyu tercih eden Ivana Sert ve , keyifli bir gün geçirdi.

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