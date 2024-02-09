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Haberler Galeri Ivana Sert’in oğlu Ateş yakışıklı bir delikanlı oldu! Mankenlere taş çıkartıyor!
Giriş Tarihi: 09.02.2024 14:17 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 14:19

Ivana Sert’in oğlu Ateş yakışıklı bir delikanlı oldu! Mankenlere taş çıkartıyor!

Modacı Ivana Sert, oğluyla olan karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Kocaman delikanlı olan Ateş'in annesine benzerliği ise dikkati çekti. Sırp asıllı 44 yaşındaki Ivana Sert, 2002 yılında Türkiye' ye yerleşmiş ve 2004 yılında ünlü iş adamı Yurdal Sert ile hayatını birleştirmişti. Ivana, 2006 yılında oğlu Kayon Ateş'i kucağına aldı. Çift, 2013 yılında 2 yıl süren dava neticesinde boşandı. Modacı İvana Sert ile iş insanı Yurdal Sert'in oğulları Kayon Ateş Sert büyüdü. 17 yaşındaki Ateş, şimdiden oyunculuk hayalleri kurmaya başladı.

Ivana Sert’in oğlu Ateş yakışıklı bir delikanlı oldu! Mankenlere taş çıkartıyor!

Modacı İvana Sert ile iş insanı Yurdal Sert'in oğulları Kayon Ateş Sert büyüdü. 17 yaşındaki Ateş, şimdiden oyunculuk hayalleri kurmaya başladı.

Ivana Sert’in oğlu Ateş yakışıklı bir delikanlı oldu! Mankenlere taş çıkartıyor!

İvana Sert ve Yurdal Sert, 2004 yılında dünyaevine girmişti. Bu evlilikten 2006'da Kayon Ateş adında bir çocukları dünyaya gelen ikili, 2013'te boşanmıştı. Şimdilerde lise son sınıfta eğitimini devam ettiren Kayon Ateş Sert, 17 yaşında oldu.

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Ivana Sert’in oğlu Ateş yakışıklı bir delikanlı oldu! Mankenlere taş çıkartıyor!

"OYUNCULUĞU ÇOK SEVİYORUM"

Önceki gün Akmerkez'de görüntülenen Kayon Ateş, gelecek planları arasında oyunculuk olduğunu söyledi. Sarı saçları ve renkli gözüyle Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetilen Kayon Ateş, "İsviçre'ye gidip turizm okumayı planlıyorum.

Ivana Sert’in oğlu Ateş yakışıklı bir delikanlı oldu! Mankenlere taş çıkartıyor!

Babam otelci ve ben de aile işini büyütmeyi planlıyorum. Oyunculuğu da çok seviyorum. Babam kararlarıma pek karışmıyor, annem beni bu konuda hep teşvik ediyor.

Ivana Sert’in oğlu Ateş yakışıklı bir delikanlı oldu! Mankenlere taş çıkartıyor!

Oyunculuk eğitimi almayı istiyorum. Oyunculuk eğitimi ekranlarda olmanın yanı sıra insanlara nasıl davranman gerektiğini çok iyi öğreten bir şey. O yüzden oyunculuk eğitiminin yararlı olacağını düşünüyorum" dedi.

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