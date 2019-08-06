İzlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Çoşkun meğer yıllar önce...

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Diriliş Ertuğrul'un yıldız oyuncusu Cengiz Çoşkun'un yıllar önce Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman ile güzellik yarışmasına katıldığını ve derece yaptığını biliyor muydunuz? Final bölümüyle TRT 1 ekranlarına veda eden Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp karakterine hayat veren Cengiz Çoşkun'un yanı sıra sürekli televizyonda gördüğümüz ünlü isimlerin gençliklerini gördüklerinizde çok şaşıracaksınız...
Giriş Tarihi: 06.08.2019
10:06
Güncelleme Tarihi: 06.08.2019
10:24