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  • İzlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Çoşkun meğer yıllar önce...

İzlenme rekorları kıran 'un 'i Cengiz Çoşkun meğer yıllar önce...

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizileri arasında yer alan 'un yıldız oyuncusu Cengiz Çoşkun'un yıllar önce ve ile güzellik yarışmasına katıldığını ve derece yaptığını biliyor muydunuz? Final bölümüyle TRT 1 ekranlarına veda eden Diriliş Ertuğrul dizisinde karakterine hayat veren Cengiz Çoşkun'un yanı sıra sürekli televizyonda gördüğümüz ünlü isimlerin gençliklerini gördüklerinizde çok şaşıracaksınız...

Giriş Tarihi: 06.08.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 10:24
İzlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Çoşkun meğer yıllar önce...

İşte ünlülerin çok şaşırtan değişimleri...

İzlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Çoşkun meğer yıllar önce...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

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İzlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Çoşkun meğer yıllar önce...

YAPRAK ÖZDEMİROĞLU

İzlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Çoşkun meğer yıllar önce...

ATİLLA OLGAÇ

İzlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Çoşkun meğer yıllar önce...

AHMET SEZEREL

İzlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Çoşkun meğer yıllar önce...

HÜLYA DARCAN

İzlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Çoşkun meğer yıllar önce...

AYDAN BURHAN

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