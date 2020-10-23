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Haberler Galeri Kaan Yıldırım aşka geldi! Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise’nin doğum gününü böyle kutladı!

aşka geldi! Kaan Yıldırım sevgilisi ’nin doğum gününü böyle kutladı!

Şarkıcı Hadise ile Kaan Yıldırım, ilişkileri başladığından bu yana sık sık magazin gündemindeler. Aşklarını her fırsatta haykıran ile sosyal medya gündeminden de düşmüyor. Hadise ve Kaan Yıldırım çifti, birlikte çıktıkları tatilden yaptıkları paylaşımlarla büyük ilgi görmüş aşkları hayranlarını da heyecanlandırmıştı. Kaan Yıldırım ve Hadise'nin aşkı doludizgin devam ederken paylaşımları da aralıksız sürüyor. Kaan Yıldırımdan yine aşk dolu bir geldi sevgilisi Hadise ile çekilmiş fotoğraf karesini hesabından paylaştı ve "İyi ki doğdun " notunu düştü.

Giriş Tarihi: 23.10.2020 00:24 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 04:57
Kaan Yıldırım aşka geldi! Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise’nin doğum gününü böyle kutladı!

Şarkıcı ile , ilişkileri başladığından bu yana sık sık magazin gündemindeler. Aşklarını her fırsatta haykıran Hadise ile Kaan Yıldırım gündeminden de düşmüyor. Hadise ve Kaan Yıldırım çifti, birlikte çıktıkları tatilden yaptıkları paylaşımlarla büyük ilgi görmüş aşkları hayranlarını da heyecanlandırmıştı. Kaan Yıldırım ve Hadise'nin aşkı doludizgin devam ederken sosyal medya paylaşımları da aralıksız sürüyor. Kaan Yıldırımdan yine aşk dolu bir geldi sevgilisi Hadise ile çekilmiş fotoğraf karesini hesabından paylaştı ve "İyi ki doğdun " notunu düştü.

Kaan Yıldırım aşka geldi! Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise’nin doğum gününü böyle kutladı!

Sevgilisi , ile çekilmiş fotoğraf karesini hesabından paylaşıp üzerine "İyi ki doğdun" notunu düştü.

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Kaan Yıldırım aşka geldi! Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise’nin doğum gününü böyle kutladı!

Ünlü çiftin son zamanlarda ayrıldığına dair haberler magazin gündemini meşgul etmişti.

Kaan Yıldırım aşka geldi! Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise’nin doğum gününü böyle kutladı!

Bu kare o iddialara da yanıt oldu. Fotoğrafın üzerine koyduğu ikili yıldız emojisi ise dikkatlerden kaçmadı.

Kaan Yıldırım aşka geldi! Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise’nin doğum gününü böyle kutladı!
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Kaan Yıldırım aşka geldi! Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise’nin doğum gününü böyle kutladı!
Kaan Yıldırım aşka geldi! Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise’nin doğum gününü böyle kutladı!
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