Kaan Yıldırım aşka geldi! Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise’nin doğum gününü böyle kutladı!

Şarkıcı Hadise ile Kaan Yıldırım, ilişkileri başladığından bu yana sık sık magazin gündemindeler. Aşklarını her fırsatta haykıran Hadise ile Kaan Yıldırım sosyal medya gündeminden de düşmüyor. Hadise ve Kaan Yıldırım çifti, birlikte çıktıkları tatilden yaptıkları paylaşımlarla büyük ilgi görmüş aşkları hayranlarını da heyecanlandırmıştı. Kaan Yıldırım ve Hadise'nin aşkı doludizgin devam ederken sosyal medya paylaşımları da aralıksız sürüyor. Kaan Yıldırımdan yine aşk dolu bir paylaşım geldi sevgilisi Hadise ile çekilmiş fotoğraf karesini Instagram hesabından paylaştı ve "İyi ki doğdun " notunu düştü.