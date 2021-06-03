Kağıt Ev'in yıldızı 30 yaşındaki Tuvana Türkay’ın bornozuyla verdiği poz sosyal medyada olay oldu! Doğal hali hayran bıraktı!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden Tuvana Türkay, Instagram'da paylaştığı bornozlu fotoğrafı ile binlerce kişiden beğeni aldı. Instagram'da 1.8 milyona yakın takipçisi bulunan Tuvana Türkay, sosyal medyada yine çok konuşulan bir paylaşımda bulundu. Türkay'ın yaptığı bornozlu paylaşımı takipçilerinden binlerce ve yorum aldı. Bornozla kamera karşısına geçen ve paylaşım yapan güzel oyuncu ilgi odağı oldu. Türkay'ın bu fotoğrafına takipçilerinden övgü dolu iltifatlar geldi. İşte Tuvana Türkay'ın o çok konuşulan paylaşımı …