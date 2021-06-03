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Haberler Galeri Kağıt Ev'in yıldızı 30 yaşındaki Tuvana Türkay’ın bornozuyla verdiği poz sosyal medyada olay oldu! Doğal hali hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 03.06.2021 14:42 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 14:47

'in yıldızı 30 yaşındaki ’ın bornozuyla verdiği poz sosyal medyada olay oldu! Doğal hali hayran bıraktı!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden , 'da paylaştığı bornozlu fotoğrafı ile binlerce kişiden beğeni aldı. Instagram'da 1.8 milyona yakın takipçisi bulunan Tuvana Türkay, sosyal medyada yine çok konuşulan bir paylaşımda bulundu. Türkay'ın yaptığı bornozlu paylaşımı takipçilerinden binlerce ve yorum aldı. Bornozla kamera karşısına geçen ve yapan güzel oyuncu ilgi odağı oldu. Türkay'ın bu fotoğrafına takipçilerinden övgü dolu iltifatlar geldi. İşte Tuvana Türkay'ın o çok konuşulan paylaşımı …

Kağıt Ev'in yıldızı 30 yaşındaki Tuvana Türkay’ın bornozuyla verdiği poz sosyal medyada olay oldu! Doğal hali hayran bıraktı!

Yurtdışında açtığı okulda eğitim verecek olan paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Kağıt Ev'in yıldızı 30 yaşındaki Tuvana Türkay’ın bornozuyla verdiği poz sosyal medyada olay oldu! Doğal hali hayran bıraktı!

sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle özel hayatını paylaşan güzel oyuncu bunlara bir yenisini daha ekledi.

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Kağıt Ev'in yıldızı 30 yaşındaki Tuvana Türkay’ın bornozuyla verdiği poz sosyal medyada olay oldu! Doğal hali hayran bıraktı!

Türkay bornozlu bir karesini sevenlerinin beğenisine sundu.

Kağıt Ev'in yıldızı 30 yaşındaki Tuvana Türkay’ın bornozuyla verdiği poz sosyal medyada olay oldu! Doğal hali hayran bıraktı!

Güzel oyuncunun bu paylaşımına kardeşinden yorum gecikmedi.

Kağıt Ev'in yıldızı 30 yaşındaki Tuvana Türkay’ın bornozuyla verdiği poz sosyal medyada olay oldu! Doğal hali hayran bıraktı!

Katre Türkay kardeşinin fotoğrafına, "Nedir bu güzellikler adlı çalışmamız" yorumunu yaptı.

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