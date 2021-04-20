'Kağıt Ev'in yıldızı Nur Fettahoğlu sosyal medyada gündem oldu! Gerçek mesleğini duyanlar şoke oluyor!

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, uzun zaman sonra 'Kağıt Ev' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Daha önce Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mahi Devran rolüyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Nur Fettahoğlu'nun hayatını araştıranlar daha önceki mesleğinin ne olduğunu duyunca çok şaşırıyor. Fettahoğlu, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Kızı Elisa Güzin ile sık sık paylaşımlar yapan oyuncunun doğal halleri de takipçileri tarafından ilgi ile takip ediliyor. İşte Nur Fettahoğlu'nun ilgi odağı olan hayatı ve herkesi şaşırtan mesleği…