Giriş Tarihi: 16.05.2022 16:29 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 16:32

Kalça dansı olay olmuştu... Serenay Sarıkaya'dan vücudunu saran elbisesi ile dudak ısırtan poz! "Yandı buralar"

Serenay Sarıkaya yine yaptı yapacağını! Göğüs dekolteli siyah minisi ile poz veren Serenay Sarıkaya sosyal medyayı yaktı geçti. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, her hareketiyle sosyal medyanın dikkat çeken isimleri arasında yer almayı başarıyor. Sosyal medya hesabı Instagram'da 9 milyondan fazla takipçisi bulunan Serenay Sarıkaya, her paylaşımıyla oldukça ses getiriyor. Ünlü oyuncunun geçtiğimiz günlerde kalça dansı yaptığı anlar sosyal medyada hızla yayılmıştı. Güzel oyuncudan son olarak yeni bir paylaşım geldi. Vücudunu saran siyah minisi ile poz veren Serenay Sarıkaya'nın güzelliği dudak ısırttı. 29 yaşındaki güzele "Yandı buralar" yorumları yağdı