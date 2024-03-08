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Haberler Galeri Kan Çiçekleri'nin Dilan’ı 22 yaşındaki Yağmur Yüksel’in kız kardeşini görenler hayran kaldı! Güzellikleriyle ilgi odağı oldular
Giriş Tarihi: 08.03.2024 07:08 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 07:14

Kan Çiçekleri'nin Dilan’ı 22 yaşındaki Yağmur Yüksel’in kız kardeşini görenler hayran kaldı! Güzellikleriyle ilgi odağı oldular

"Kan Çiçekleri" dizisinin yıldızı 22 yaşındaki Yağmur Yüksel, hem sade güzelliğiyle hem de başarılı oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Genç oyuncu geçtiğimiz günlerde, hakkında sosyal medyada hakaret içerikli yorum yapılmasına isyan etmişti. Genç oyuncu Yağmur Yüksel, çirkin yorum yazanlara karşı suç duyurusunda bulunduğunu sosyal medya hesabından açıklamıştı. Güzel oyuncu Yağmur Yüksel, hemen harekete geçmişti. Yağmur Yüksel'in özel hayatı merak konusu oldu. Yağmur Yüksel'in kız kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Yağmur Yüksel'in kız kardeşi ilgi odağı oldu. İşte Yağmur Yüksel ve kardeşi…

Kan Çiçekleri’nin Dilan’ı 22 yaşındaki Yağmur Yüksel’in kız kardeşini görenler hayran kaldı! Güzellikleriyle ilgi odağı oldular

Kan Çiçekleri'nin Dilan'ı Yağmur Yüksel, sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Yağmur Yüksel kendisine yapılan çirkin yorumları görünce isyan etmişti. Oyuncu Yağmur Yüksel, 796 bin takipçisinin olduğu sosyal medya hesabı üzerinden hakkında yapılan hakaret içerikli yorumlar nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu. Öte yandan; Yağmur Yüksel'in özel hayatı merak konusu oldu. Ünlü ismin, kız kardeşini görenler çok şaşırdı.

Kan Çiçekleri’nin Dilan’ı 22 yaşındaki Yağmur Yüksel’in kız kardeşini görenler hayran kaldı! Güzellikleriyle ilgi odağı oldular

SOSYAL MEDYA YORUMLARINA İSYAN ETTİ

Avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurduğunu ve hukuki süreç başlattığını belirten Yağmur Yüksel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son zamanlarda şahsıma yönelik sadece basit bir şekilde hakaret olarak nitelendirilemeyecek söylem ve sözlere hayretle, üzülerek şahit olmaktayım.

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Kan Çiçekleri’nin Dilan’ı 22 yaşındaki Yağmur Yüksel’in kız kardeşini görenler hayran kaldı! Güzellikleriyle ilgi odağı oldular

Bu süreçte kalplerin ne kadar kötüleşebileceğini gördükçe yüzümü iyi kalplere ve sevenlerime çevirdiğimi bilmenizi isterim.

Kan Çiçekleri’nin Dilan’ı 22 yaşındaki Yağmur Yüksel’in kız kardeşini görenler hayran kaldı! Güzellikleriyle ilgi odağı oldular

Bununla beraber tüm bu hakaretlere karşı avukatım Volkan Alkılıç aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkemelerimiz nezdinde hukuki girişimlerimizi başlattığımızı; tüm bu yapılanların Türk yargımız nezdinde cezasız kalmayacağına inancımla kamuoyuna saygıyla sunarım."

Kan Çiçekleri’nin Dilan’ı 22 yaşındaki Yağmur Yüksel’in kız kardeşini görenler hayran kaldı! Güzellikleriyle ilgi odağı oldular

YAĞMUR YÜKSEL KİMDİR?

Yağmur Yüksel 21 Ocak 2002'de Amasa'nın Merzifon ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Amasyalıdır. Şimdilerde 22 yaşındadır.

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