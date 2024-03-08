Kan Çiçekleri’nin Dilan’ı 22 yaşındaki Yağmur Yüksel’in kız kardeşini görenler hayran kaldı! Güzellikleriyle ilgi odağı oldular

Kan Çiçekleri'nin Dilan'ı Yağmur Yüksel, sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Yağmur Yüksel kendisine yapılan çirkin yorumları görünce isyan etmişti. Oyuncu Yağmur Yüksel, 796 bin takipçisinin olduğu sosyal medya hesabı üzerinden hakkında yapılan hakaret içerikli yorumlar nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu. Öte yandan; Yağmur Yüksel'in özel hayatı merak konusu oldu. Ünlü ismin, kız kardeşini görenler çok şaşırdı.