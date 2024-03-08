Giriş Tarihi: 08.03.2024 07:08
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
07:14
Kan Çiçekleri'nin Dilan’ı 22 yaşındaki Yağmur Yüksel’in kız kardeşini görenler hayran kaldı! Güzellikleriyle ilgi odağı oldular
"Kan Çiçekleri" dizisinin yıldızı 22 yaşındaki Yağmur Yüksel, hem sade güzelliğiyle hem de başarılı oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Genç oyuncu geçtiğimiz günlerde, hakkında sosyal medyada hakaret içerikli yorum yapılmasına isyan etmişti. Genç oyuncu Yağmur Yüksel, çirkin yorum yazanlara karşı suç duyurusunda bulunduğunu sosyal medya hesabından açıklamıştı. Güzel oyuncu Yağmur Yüksel, hemen harekete geçmişti. Yağmur Yüksel'in özel hayatı merak konusu oldu. Yağmur Yüksel'in kız kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Yağmur Yüksel'in kız kardeşi ilgi odağı oldu. İşte Yağmur Yüksel ve kardeşi…