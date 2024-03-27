Giriş Tarihi: 27.03.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
12:23
Kan Çiçekleri'nin Dilan’ı ile Baran'ından gülümseten karavan paylaşımı! Yağmur Yüksel doğal güzelliğiyle yine mest etti!
"Kan Çiçekleri" dizisiyle yıldızı parlayan 22 yaşındaki Yağmur Yüksel, hem duru güzelliğiyle hem de başarılı oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Partneri Kan Çiçekleri'nin Baran'ı Barış Baktaş ile güzel bir uyum yakalayan Yağmur Yüksel son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hayranlarının yüzünü güldürdü. Kan Çiçekleri'nin Dilan'ı ile Baran'ından karavan pozu geldi. Beğeni yağan paylaşımda Kan Çiçekleri'nin Dilan'ı Yağmur Yüksel'in duru güzelliği hayran bıraktı... İşte Yağmur Yüksel ile Barış Baktaş'ın set halleri...