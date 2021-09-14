Kanadalı şarkıcı Alanis Morissette'den yıllar sonra gelen tecavüz itirafı! Henüz 15 yaşındayken...

Ünlü şarkıcı Alanis Morissette 15 yaşında birden fazla erkek tarafından defalarca tecavüze uğradığını açıkladı. Kanadalı şarkıcı Alanis Morissette Toronto Film Festivali'nde galası yapılan Jagged isimli belgeselde hayatı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Washington Post'un haberine göre 47 yaşındaki şarkıcı 15 yaşında bir pop yıldızıyken birden fazla erkeğin tecavüzüne uğradığını anlattı. Alanis Morissette, "Benim açımdan herhangi bir mağduriyet olduğunu kabul etmem bile terapide yıllarımı aldı" dedi. Ünlü yıldız, 15 yaşındayken yaşanan bu ilişkilerin pedofili olduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı belgeselde tecavüzcülerin kimliklerini açıklamadı.