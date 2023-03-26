Giriş Tarihi: 26.03.2023 13:01 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 13:11

Kanser ile savaşan Survivor Nagihan Karadere'yi kızdıran olay! Sosyal medyada tehditler savurdu: Yanınıza bırakmayacağım!

Milli atlet ve eski Survivor yarışmacılarından Nagihan Karadere küplere bindi. Son olarak kansere yakalandığını açıklayan Nagihan Karadere sevenlerini üzmüştü. Nagihan Karadere hayranlarından gözyaşları içinde dua istemişti. 38 yaşında bir çocuk annesi Survivor Nagihan Karadere, sosyal medya hesabından ateş püskürdü. Ünlü sporcu Nagihan Karadere, sosyal medya hesabından tacize uğradığını belirterek öfke kustu. Survivor Nagihan Karadere, "Yanınıza bırakmayacağım." sözleriyle tehditler savurdu. İşte kanserle mücadele eden Nagihan Karadere'yi kızdıran olayın ayrıntıları...