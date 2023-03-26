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Haberler Galeri Kanser ile savaşan Survivor Nagihan Karadere'yi kızdıran olay! Sosyal medyada tehditler savurdu: Yanınıza bırakmayacağım!
Giriş Tarihi: 26.03.2023 13:01 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 13:11

Kanser ile savaşan Survivor Nagihan Karadere'yi kızdıran olay! Sosyal medyada tehditler savurdu: Yanınıza bırakmayacağım!

Milli atlet ve eski Survivor yarışmacılarından Nagihan Karadere küplere bindi. Son olarak kansere yakalandığını açıklayan Nagihan Karadere sevenlerini üzmüştü. Nagihan Karadere hayranlarından gözyaşları içinde dua istemişti. 38 yaşında bir çocuk annesi Survivor Nagihan Karadere, sosyal medya hesabından ateş püskürdü. Ünlü sporcu Nagihan Karadere, sosyal medya hesabından tacize uğradığını belirterek öfke kustu. Survivor Nagihan Karadere, "Yanınıza bırakmayacağım." sözleriyle tehditler savurdu. İşte kanserle mücadele eden Nagihan Karadere'yi kızdıran olayın ayrıntıları...

Kanser ile savaşan Survivor Nagihan Karadere’yi kızdıran olay! Sosyal medyada tehditler savurdu: Yanınıza bırakmayacağım!

Milli atlet Nagihan Karadere son olarak gözyaşlarıyla kansere yakalandığını duyurmuştu. Survivor yarışması ile ününe ün katan milli atlet Nagihan Karadere'nin kansere yakalandığı ortaya çıkmıştı.

Kanser ile savaşan Survivor Nagihan Karadere’yi kızdıran olay! Sosyal medyada tehditler savurdu: Yanınıza bırakmayacağım!

Son olarak Survivor 2022 All Star'da yarışan Nagihan Karadere'den sevenlerini üzen haber gelmişti. Kansere yakalandığını açıklayan Nagihan Karadere hayranlarından dua istemişti.

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Kanser ile savaşan Survivor Nagihan Karadere’yi kızdıran olay! Sosyal medyada tehditler savurdu: Yanınıza bırakmayacağım!

38 yaşındaki Nagihan Karadere, "1 ay önce kanser olduğumu öğrendim ve herkes ekmeğimle oynuyor. Saatlerdir ağlıyorum. Lütfen benim için dua edin" demişti.

Kanser ile savaşan Survivor Nagihan Karadere’yi kızdıran olay! Sosyal medyada tehditler savurdu: Yanınıza bırakmayacağım!

Nagihan Karadere son olarak yaptığı paylaşım ile sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

Kanser ile savaşan Survivor Nagihan Karadere’yi kızdıran olay! Sosyal medyada tehditler savurdu: Yanınıza bırakmayacağım!

Ünlü sporcu Nagihan Karadere, sosyal medya hesabından tacize uğradığını belirterek öfke kustu. İşte kanserle mücadele eden Nagihan Karadere'yi kızdıran olayın ayrıntıları...

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