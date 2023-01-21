Kansere yakalanan Nagihan Karadere gözyaşlarıyla dua istemişti... Survivor Nagihan Karadere: Bu illeti yeneceğim!

Survivor'da üç kez boy gösteren, geçtiğimiz sezon zorlu yarışmayı altıncı tamamlayan Nagihan Karadere, büyük finalde Adem Kılıçcı'yı geride bırakan Nisa Bölükbaşı'nın SMS oylaması sonucu 'All Star' şampiyonu olmasına tepki göstermişti.

"NAGİHAN HANGİ ÖZELLİĞİYLE BİRİNCİ OLACAKTI?"

Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı, yeni sezon öncesi 'Survivor Panorama' programında, eski atletin eleştirilerine yanıt vermişti.

"Nagihan Hanım sağ olsun çok bozuldu Survivor'da birinci olamadı diye. Mesela Nagihan hangi özelliğiyle birinci olacaktı, ben onu çözemedim. Gerçekten öyle. Nagihan'ın şampiyon olacak hangi özelliği vardı mesela? Çok iyi koşuyor, ne güzel ya. Öyle bir yarışma değil ki. Yarışma koşu üzerine değil. Nagihan'a '400 metre koşacaksan, şampiyon olacaksın' demedik."

