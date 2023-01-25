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Haberler Galeri Kansere yakalanan Survivor Nagihan Karadere'den hüzünlendiren sözler: Gençliğimin baharındayım bir kızım var...
Giriş Tarihi: 25.01.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 11:57

Kansere yakalanan Survivor Nagihan Karadere'den hüzünlendiren sözler: Gençliğimin baharındayım bir kızım var...

Son dakika: Survivor yarışması ile ününe ün katan milli atlet Nagihan Karadere'nin kansere yakalandığı ortaya çıkmıştı. Son olarak Survivor 2022 All Star'da yarışan Nagihan Karadere'den sevenlerini üzen haber gelmişti. Kansere yakalandığını açıklayan Nagihan Karadere hayranlarından gözyaşları içinde dua istemişti. 38 yaşında bir çocuk annesi Survivor Nagihan Karadere, "1 ay önce kanser olduğumu öğrendim ve herkes ekmeğimle oynuyor. Saatlerdir ağlıyorum. Lütfen benim için dua edin" demişti. Kanser ile mücadele etmeye başlayan Nagihan Karadere sağlık durumu hakkında yeni açıklamada bulundu. Sevenlerinin merak ettiği Nagihan Karadere "Gençliğimin baharındayım ve çocuğum var. Ölümden korkmuyorum açıkçası ama planlı olan bir şey insanı gerçekten ürkütüyor." dedi.

Kansere yakalanan Survivor Nagihan Karadere’den hüzünlendiren sözler: Gençliğimin baharındayım bir kızım var...

Milli atlet Nagihan Karadere son olarak gözyaşlarıyla kansere yakalandığını duyurmuştu. Survivor yarışması ile ününe ün katan milli atlet Nagihan Karadere'nin kansere yakalandığı ortaya çıkmıştı.

Kansere yakalanan Survivor Nagihan Karadere’den hüzünlendiren sözler: Gençliğimin baharındayım bir kızım var...

Son olarak Survivor 2022 All Star'da yarışan Nagihan Karadere'den sevenlerini üzen haber gelmişti. Kansere yakalandığını açıklayan Nagihan Karadere hayranlarından dua istemişti.

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Kansere yakalanan Survivor Nagihan Karadere’den hüzünlendiren sözler: Gençliğimin baharındayım bir kızım var...

38 yaşındaki Nagihan Karadere, "1 ay önce kanser olduğumu öğrendim ve herkes ekmeğimle oynuyor. Saatlerdir ağlıyorum. Lütfen benim için dua edin" demişti.

Kansere yakalanan Survivor Nagihan Karadere’den hüzünlendiren sözler: Gençliğimin baharındayım bir kızım var...

Kanser ile mücadele etmeye başlayan Nagihan Karadere sağlık durumu hakkında yeni açıklamada bulundu.

Kansere yakalanan Survivor Nagihan Karadere’den hüzünlendiren sözler: Gençliğimin baharındayım bir kızım var...

Sevenlerinin merak ettiği Nagihan Karadere "Gençliğimin baharındayım ve çocuğum var. Ölümden korkmuyorum açıkçası ama planlı olan bir şey insanı gerçekten ürkütüyor." dedi.

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