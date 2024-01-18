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Haberler Galeri Kanserle mücadele eden oryantal Tanyeli yaşadığı zor süreci anlattı! "Bu gökyüzünü uzun süre görebilecek miyim?"
Giriş Tarihi: 18.01.2024 16:01 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 16:11

Kanserle mücadele eden oryantal Tanyeli yaşadığı zor süreci anlattı! "Bu gökyüzünü uzun süre görebilecek miyim?"

Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen ve tedavi sürecine hemen başlanan ünlü oryantal Tanyeli için son olarak sanatçı dostları moral gecesi düzenlemeye karar vermişti. Tanyeli, son olarak sosyal medya hesabından şehit haberleri sonrası moral gecesini ertelediklerini duyurmuştu. Kemoterapi sürecinden sonra Küba'ya tedavi için giden Tanyeli, geçtiğimiz günlerde ise ameliyat olmuştu. Son hali ile hayranlarını sevindiren Tanyeli katıldığı canlı yayında yaşadığı süreci ve sağlık durumu anlattı. 'Dostlarımdan büyük destek gördüm' diyen Tanyeli, tedavinin çok maliyetli olduğunu söyledi.

Kanserle mücadele eden oryantal Tanyeli yaşadığı zor süreci anlattı! Bu gökyüzünü uzun süre görebilecek miyim?

Oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmişti. Geçirdiği ameliyatın ardından 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli yeni görüntüsünün mutluluğunu sürecekken, kötü bir haberle sarsılmıştı. Tanyeli'nin pankreas kanseri olduğu ortaya çıkmıştı.

Kanserle mücadele eden oryantal Tanyeli yaşadığı zor süreci anlattı! Bu gökyüzünü uzun süre görebilecek miyim?

"AMELİYATIM İYİ GEÇTİ"

Ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde ameliyat oldu.

Ameliyatı sonrası sosyal medyada açıklama yapan Tanyeli, "Ameliyatım iyi geçti arayıp, soran herkese teşekkür ederim. Dinlenmek zorunda olduğum ve serumlardan dolayı uyuduğum için cevap veremiyorum, affınıza sığınıyorum çok öpüyorum sizleri. Ameliyatın içeriğini sormuşsunuz 8 hafta sonra pankreas ameliyatı planlanıyor. Şu anda olduğum ameliyat olması gereken bir ameliyattı" ifadelerini kullandı.

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Kanserle mücadele eden oryantal Tanyeli yaşadığı zor süreci anlattı! Bu gökyüzünü uzun süre görebilecek miyim?

Tanyeli, yaşadığı süreci canlı yayında anlattı. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan Tanyeli 'Ben bu gökyüzünü çok seviyorum. Onları daha uzun süre görebilecek miyim? diye düşündüm' dedi.

İşte Tanyeli'nin açıklamaları:

*Ebru Gündeş maddi, manevi hep yanımda oldu. Zara... Haluk Levent mesela uzun zamandır görüşmüyordum... Kenan Doğulu 100 yıldır görüşmüyorum. Hepsi zor gün dostu. Bunu çok net gördüm. Polat Yağcı, Haluk Şentürk, Selim Akar...

*Beni arayıp, sormayanlara kafayı takmadım. Bu tümörler stresle büyüyor. benim tümörüm hep aynı yerde kaldı, şansım bu. Çünkü ben olumluya odaklandım...

Kanserle mücadele eden oryantal Tanyeli yaşadığı zor süreci anlattı! Bu gökyüzünü uzun süre görebilecek miyim?

*Ağladım. Ağlamadım değil ama o zaman bile susturdum kendimi. Sadece 'Ben bu gözyüzünü, ağaçları çok seviyorum. Onları daha uzun süre görebilecek miyim?' dedim.

*Tevekkül ettim. Beni bana bırakmadı dostlarım. Hayatımı değiştirdim, biraz cadı oldum.

* Hep içime atıyordum aman o üzülmesin, bu kırılmasın... Bunlar bana tümör olarak döndü. Bu hastalığın bana en büyük hediyesi 'hayır' diyebilmek oldu.

Kanserle mücadele eden oryantal Tanyeli yaşadığı zor süreci anlattı! Bu gökyüzünü uzun süre görebilecek miyim?

* Moral çok önemli. Bunu aileme de söyledi. Stres yok dedi. Cadı ol demedi.

* En başta hassasiyetimi değiştirdim. Hassas değilim artık. Ben sevdiklerimden biri bişi söylediğinde takılıyor zihnime, hücrelerime zehir olarak gidiyor. İnsanlar sözü duyup unutuyor, bende 1 ay-2 ay gidiyor. Neden bana böyle dedi, neden böyle oldu diye düşünüp duruyorum.

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