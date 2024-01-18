Giriş Tarihi: 18.01.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
16:11
Kanserle mücadele eden oryantal Tanyeli yaşadığı zor süreci anlattı! "Bu gökyüzünü uzun süre görebilecek miyim?"
Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen ve tedavi sürecine hemen başlanan ünlü oryantal Tanyeli için son olarak sanatçı dostları moral gecesi düzenlemeye karar vermişti. Tanyeli, son olarak sosyal medya hesabından şehit haberleri sonrası moral gecesini ertelediklerini duyurmuştu. Kemoterapi sürecinden sonra Küba'ya tedavi için giden Tanyeli, geçtiğimiz günlerde ise ameliyat olmuştu. Son hali ile hayranlarını sevindiren Tanyeli katıldığı canlı yayında yaşadığı süreci ve sağlık durumu anlattı. 'Dostlarımdan büyük destek gördüm' diyen Tanyeli, tedavinin çok maliyetli olduğunu söyledi.