Kanserle mücadele eden oryantal Tanyeli yaşadığı zor süreci anlattı! "Bu gökyüzünü uzun süre görebilecek miyim?"

Tanyeli, yaşadığı süreci canlı yayında anlattı. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan Tanyeli 'Ben bu gökyüzünü çok seviyorum. Onları daha uzun süre görebilecek miyim? diye düşündüm' dedi.

İşte Tanyeli'nin açıklamaları:

*Ebru Gündeş maddi, manevi hep yanımda oldu. Zara... Haluk Levent mesela uzun zamandır görüşmüyordum... Kenan Doğulu 100 yıldır görüşmüyorum. Hepsi zor gün dostu. Bunu çok net gördüm. Polat Yağcı, Haluk Şentürk, Selim Akar...

*Beni arayıp, sormayanlara kafayı takmadım. Bu tümörler stresle büyüyor. benim tümörüm hep aynı yerde kaldı, şansım bu. Çünkü ben olumluya odaklandım...